Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HDP milletvekilleri TBMM Genel Kurulu’ndan ayrıldılar. HDP milletvekilleri ve eski HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM Genel Kurulu’ndan ayrılarak HDP Grubu’na geçti. Gergerlioğlu, Anayasa’ya aykırı karara karşı arkadaşlarıyla direnişlerini devam ettireceklerini kaydetti.



HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar yazılı bir açıklama yapacak. Yarın ise HDP Olağanüstü MYK toplanacak ve HDP Sözcüsü açıklama yapacak.