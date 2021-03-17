HDP milletvekilleri TBMM Genel Kurulu’ndan ayrıldılar. HDP milletvekilleri ve eski HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM Genel Kurulu’ndan ayrılarak HDP Grubu’na geçti. Gergerlioğlu, Anayasa’ya aykırı karara karşı arkadaşlarıyla direnişlerini devam ettireceklerini kaydetti.
HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar yazılı bir açıklama yapacak. Yarın ise HDP Olağanüstü MYK toplanacak ve HDP Sözcüsü açıklama yapacak.
HDP milletvekilleri ve Gergerlioğlu TBMM Genel Kurul salonundan ayrıldı
17.03.2021 - 20:14 | Son Güncelleme: 17.03.2021 - 20:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
HDP milletvekilleri ve eski HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM Genel Kurul salonundan ayrıldı.
HDP milletvekilleri TBMM Genel Kurulu’ndan ayrıldılar. HDP milletvekilleri ve eski HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM Genel Kurulu’ndan ayrılarak HDP Grubu’na geçti. Gergerlioğlu, Anayasa’ya aykırı karara karşı arkadaşlarıyla direnişlerini devam ettireceklerini kaydetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : HDP milletvekilleri,TBMM,
775401 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/775401.aspx
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