Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Akbulut'un Türk devlet ve siyaset hayatının mümtaz isimlerinden birisi olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:"Yakın siyasi tarihimizde Anavatan Partisi Genel Başkanlığı, Başbakanlık ve TBMM Başkanlığı görevlerini üstlenen, dürüst ve dengeli mizacı ile bilinen Sayın Yıldırım Akbulut'un vefatından büyük üzüntü duydum. Ebediyete irtihalinden evvel Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğini de yürüten merhum Yıldırım Akbulut'a Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor; muhterem ailesine, siyaset camiasına, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."