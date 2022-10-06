Türkiye Gazetesi

CHP, imzasıyla TBMM'ye sunulan 3 maddelik başörtüsü yasası teklifinin siyasetteki yankıları sürüyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önce sert tepki gösterip ardından 'samimiyseniz yasayla değil anayasa ile çözelim' teklifi yaptığı CHP'ye destek Abdullah Gül'den geldi. 11. Cumhurbaşkanı, yasa teklifine öncülük ettiği CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu tebrik ederek, 'Partiler üstü baktığınızda ülkenin normalleşmesi herkesi sevindirmelidir." ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE ADINA OLAĞANÜSTÜ BİR GELİŞMEDİR'

Karar’dan Elif Çakır’a konuşan Gül, yasa teklifinin Türkiye adına olağanüstü bir gelişme olduğunu öne sürerek şunları söyledi;

"Uzun yıllar başörtüsü karşıtlığını kendisinin en önemli misyonu görmüş ve bundan dolayı birçok acılara sebep olmuş bir partinin, bu hatasını nihayet görüp vazgeçmesi ve bunu tüm milletvekillerinin imzasıyla somutlaştırması Türkiye adına çok memnun olunacak olağanüstü bir gelişmedir.

'HERKESİ SEVİNDİRMELİDİR'

Böyle bir dönüşüme öncülük ettiği için de Kemal Bey'i tebrik etmek gerekir. Partiler üstü baktığınızda ülkenin normalleşmesi herkesi sevindirmelidir."

EŞİ HAYRUNİSA GÜL BAŞÖRTÜSÜ NEDENİYLE ÜNİVERSİTEYE ALINMAMIŞTI

Bu destek açıklamasının ardından akıllara CHP'nin savunduğu yasaklayıcı zihniyet dönemi olan 28 Şubat sürecinde, üniversite kazanan Hayrunnisa Gül'ün okula alınmaması akıllara geldi.

DTCF Arap Dili bölümünü kazanan Hayrünnisa Gül, 8 Eylül 1998 günü Abdullah Gül ve avukatıyla kayıt için üniversiteye gitmiş ama başörtüsü yüzünden kaydı yapılmamıştı.

Gül, konuyu AİHM’e taşımış ama eşi Dışişleri Bakanı olunca davasını geri çekmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'başörtüsü' teklifi: Samimiyseniz anayasa ile çözelim AK Parti TBMM Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na başörtüsü teklifi nedeniyle sert sözlerle yüklendi. 'Geçmişte bu ülkede başörtüsü diye utanç verici mesele kaldıysa bunun tek müsebbibi CHP zihniyetidir, CHP faşizmidir. Türkiye'nin gündeminde başörtüsü diye bir mesele verdiğimiz mücadele ve yaptığımız mücadeleler sayesinde hamdolsun artık kalmamıştır.' diyen Erdoğan ayrıca Kılıçdaroğlu'na yeni bir başörtüsü teklifinde bulunarak, "Eğer dürüstse, bu zat gençlerimizin en büyük hassasiyetleri olan özgürlük alanlarından biri olan bu meselenin arkasındaysa gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım." ifadelerini kullandı.

AK Parti kurmayları toplandı! Gündem: Başörtüsü için anayasa teklifi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurdu "başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği" gündemini görüşmek üzere AK Parti kurmayları toplandı. Adalet Bakanı Bozdağ başkanlığında toplanan AK Parti'nin hukukçu kurmayları görüşme yapıyor.

Adalet Bakanlığı, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği çalışmalarına başladı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla Mevzuat Genel Müdürlüğü, başörtüsü düzenlemesine yönelik anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili teknik çalışmalara başladı.

Eski CHP'liler rahatsız: Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü çıkışı' partiyi böldü Kılıçdaroğlu’nun partiden gönderdiği eski yol arkadaşları ve CHP’nin ağır topları başörtü çıkışını sert dille eleştirdi. Önder Sav, Kemal Anadol gibi isimler, CHP liderine AYM’ye yapılan iptal başvurusunu ve laiklik ilkesini hatırlattı.