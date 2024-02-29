Canlı yayında 'CHP-DEM iş birliği' krizi: Alt yazıya sinirlenen CHP'li Ali Haydar Fırat programı terk etti

Habertürk'te, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçim gündeminin konuşulduğu canlı yayında "'CHP-DEM iş birliği' tam olarak ne?" alt yazısı krize neden oldu. Alt yazıya tepki gösteren CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat'a Habertürk yazarı Nasuhi Güngör 'Sen kimsin?' diye sordu. Tartışmanın büyümesi ile Ali Haydar Fırat canlı yayını terk etti.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdari Genel Seçimleri için geri sayım devam ederken siyaset arenası da ısınıyor. Yerel seçimlerde İstanbul özelinde CHP ve DEM Parti arasında iş birliği-ittifak iddialarının tartışıldığı Habertürk’teki ‘Mehmet Akif Ersoy ile Nedir Ne Değildir’ programında alt yazı (KJ) krizi yaşandı.

Programa katılan CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat, "'CHP-DEM iş birliği' tam olarak ne?" KJ'sine tepki gösterdi. Programın moderatörü Mehmet Akif Ersoy ve Habertürk TV KJ ekibine de eleştirilerde bulunan Fırat, ekranda bulunan ‘CHP- DEM Parti iş birliği’ yazısı kalkmazsa yayını terk edeceğini söyledi.

'SEN KİMSİN KARDEŞİM?' DİYEREK YAYINI TERK ETTİ

Habertürk yazarı Nasuhi Güngör, Fırat’ı alt yazıya müdahale etmekle suçlayarak “KJ belirlemek ne demek sen bir gazetecisin. Bir tarafınla da bir akademisyensin” dedi. Güngör’ün sözlerine cevap veren Fırat, “Olmayan bir KJ atarsan ona itiraz ederim kardeşim” ifadelerini kullandı.

Fırat’ın bu sözlerine sinirlenen Güngör, “Sen kimsin?” dedi. Fırat bu sözlere, “Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim. Partimi korumak zorundayım. Sen kimsin kardeşim?” diye cevap verdi.

Tartışma sonucunda ortam gerilirken Fırat yayını terk etti ve "3 ilçe için böyle bir tartışma yapılıyor, DEM Parti ile bir iş birliği yok, CHP olarak bunu söylüyoruz, hala iş birliği yakıştırması yapıyorsunuz” sözleriyle tepki gösterdi. Mehmet Akif Ersoy, yaşananlar için izleyicilerden özür diledi.

'KARALAMA ÇABASINI GÖRMEZDEN GELEMEDİM'

CHP'li Fırat, daha sonra X hesabından yaptığı paylaşımla yaşananlardan dolayı üzüntüsünü ifade etti:

“Yıllardır TV ekranlarına çıkan ve her partiye, liderine, seçmenine sonsuz saygı duyan; kırmamak için her türlü çabayı sergileyen biri olarak bu akşam Habertürk ekranında yaşanan olaydan dolayı üzüntümü paylaşmak isterim. Terör örgütüyle iş birliği yapıp bunu gizleyenler, halkımızın yoksulluğunu, açlığını ve yaşadığı sefaleti kapatma çabasında olanlar, Kurucu Genel Başkanım ve hayattaki en önemli yol göstericim Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten şimdiki Genel Başkanım Sayın Özgür Özel’e, saygısızca ithamlarda bulunanlara karşı bir tepki ortaya koymayı partime oy veren milyonlarca yoldaşımın bana yüklediği bir sorumluluk olarak gördüm ve gereğini yaptım.

Büyükşehir Belediye Başkanımız ve İstanbul halkının meşru oylarıyla iki defa seçilmiş, iktidarın bütün ablukasına rağmen halkına hizmet etmek adına bir adım geri atmamış Sayın Ekrem İmamoğlu’nu karalamak adına gösterilen çabayı görmezden gelemezdim. Bundan sonra da hiçbir şekilde savunmada kalmayacağımın, halkımızın can yakıcı sorunlarını gizleyen, konuşturmayan ve de partimi haksız, vicdansız biçimde suçlayan bu sisteme asla geçit vermeyeceğimin bilinmesini isterim. Atamdan babama, bana emanet olan partimi korumak, halkımın hukukunu her koşulda savunmak benim için büyük bir onur ve sorumluluktur. Son sözüm; ‘idare-i maslahatçılar esaslı devrim yapamaz’ diyen büyük Atatürk’ün partisinde yönetici olmanın sorumluluğu ve onuruyla halkımı ve ülkemi savunmaya, partime oy veren yurttaşlarımıza layık olma mücadelesi vermeye devam edeceğim.”