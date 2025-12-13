Uzun yıllar “ütopya” olarak anılan planlar, artık somut şehirler, satın alınan adalar ve kapalı yerleşimlerle hayata geçiyor. İşte milyarderlerin sırlarla dolu şehirleri.

Malezya’daki Forest City’den Honduras’taki Prospera’ya uzanan projeler, küresel ölçekte perde arkasında şekillenen yeni bir güç haritasını ortaya çıkardı. Milyarderler, klasik devlet yapılarından uzaklaşarak kendilerine ait yönetim, hukuk düzeni kurma arayışına girdi.

ABD merkezli Newsweek, yıllardır bilim kurgu olarak görülen senaryonun gerçeğe dönüştüğünü yazdı. Teknoloji milyarderleri, kendi kurallarını koyacakları kâr amaçlı özel şehirlerin inşasına fiilen başladı.

ELON MUSK’TAN İLK HAMLE: ŞEHİR DEVLETTEN ÖNCE GELDİ

Teknoloji dünyasının en güçlü isimlerinden Elon Musk, milyarderlerin özel şehir planlarında ilk somut adımı atan isimler arasında yer aldı. Musk, ABD’nin Teksas eyaletinde Starbase adı verilen yerleşimi fiilen hayata geçirdi. Daha önce Boca Chica olarak bilinen bölge, yapılan oylamayla ayrı bir belediye statüsü kazandı. Belediye başkanlığı koltuğuna ise uzun yıllardır SpaceX’te görev yapan bir isim oturdu.

Starbase, büyük ölçüde SpaceX çalışanlarının yaşadığı kapalı bir yerleşim olarak öne çıktı. Bölgedeki konutlar, üretim tesisleri ve altyapı doğrudan Musk’ın şirketleri etrafında şekillendi. Kamuya açık alanların sınırlandırılması ve bölgenin kontrolünün özel yapılar üzerinden yürütülmesi dikkat çekti.

Musk’ın Teksas’taki etkisi Starbase ile sınırlı kalmadı. Bastrop yakınlarındaki Snailbrook adlı yerleşimde de konutlar, okul ve üretim tesisleri kuruldu. Bölge, Tesla ve SpaceX çalışanları için planlanan özel bir hayat alanı olarak konumlandı.