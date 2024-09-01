Cumhurbaşkanı: "Kimseden icazet alacak değiliz hem Doğu hem Batı’da olacağız"

Dünyanın konuştuğu olimpiyat ikincisi atıcımız Yusuf Dikeç’i kabul eden Erdoğan, Harp Okulları Diploma töreninde de hodri meydan dedi: "Birilerinin iddia ettiği gibi AB ile Şangay İşbirliği Teşkilatı arasında tercih yapmak mecburiyetinde değiliz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen ‘Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde konuştu. Erdoğan, Türkiye’nin caydırıcılık ve çalışkanlık noktasında tüm dünyanın hayranlık duyduğu bir orduya sahip olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı, şu mesajları verdi:

AYAĞINIZA TAŞ DEĞMESİN

Toplam 427 aslan parçasını Deniz Harp Okulumuzdan mezun ediyoruz. Mavi Vatan’daki hak ve hukukumuzu korumak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaksınız. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Türk milleti tarih yazmaya devam edecek. Silahlı Kuvvetlerimizi güçlendirmek için aralıksız çalışıyoruz. Yeni tip denizaltı projemizi adım adım hayata geçiriyoruz. Uçak gemimiz ile ilgili temaslarımız devam ediyor.

KİMSEDEN İCAZET ALMAYIZ

Birileri ‘Mavi Vatan’ı ‘masal’ olarak görebilir, birileri Türkiye’yi macera aramakla itham edebilir. Biz bunların hiçbirisine kulak asmayacağız. Türkiye’nin Suriye’de, Irak’ta, Katar’da, Kosova’da, Libya’da ne işi var demek akıl tutulmasıdır. Yönümüzü sadece Batı’ya dönemeyiz. Türkiye, Doğu ve Batı ile ilişkilerini eş zamanlı olarak geliştirirse güçlü, müreffeh bir ülke olabilir. İlişkilerimizi ‘kazan kazan’ temelinde geliştirmek durumundayız. “Masal” denen Mavi Vatan’daki haklarımızı sonuna kadar koruyacağız. Türkiye’nin çıkarları neyi icap ettiriyorsa onu hayata geçireceğiz. Biz birilerinin iddia ettiği gibi Avrupa Birliği (AB) ile Şangay İşbirliği Teşkilatı arasında bir tercih yapmak mecburiyetinde değiliz. Doğu ile ilişkilerimizi güçlendirirken, Batı ile köklü iş birliğimizi ilerletmenin yollarını arayacağız. Kimseden icazet alacak değiliz.

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‘KİLİDİ’ KAPATACAĞIZ

Daha sonra Bakırköy’deki MSÜ Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı, burada da şu açıklamaları yaptı:

TSK, bir ordunun karşılaşacağı en ağır imtihanlardan birini en az hasar ile atlatmayı başardı. Yaklaşık 40 yıl boyunca habis bir ur gibi büyüyen FETÖ ihanet çetesini söküp atmakla kalmadık, ordumuzu her alanda daha da güçlendirdik. 15 Temmuz başarısız darbe girişiminden yalnızca 40 gün sonra Fırat Kalkanı Harekatı’nı yaparak devletimizin tökezlemesini bekleyenlere çok önemli mesajlar verdik. Ardından Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekâtlarıyla Suriye’nin kuzeyinde yuvalanan teröre ölümcül darbeler indirdik. Terör örgütleri kaçacak delik arıyorlar ama bulamayacaklar. Kilidi kapatacak, bölücü alçakları milletimiz ve Iraklı kardeşlerimiz için tehdit kaynağı olmaktan çıkaracağız. 15 Temmuz benzeri bir ihanetin ardından dünyadaki hiçbir devlet Türkiye’nin yaptığını yapamazdı. Rehavete kapılma gibi bir lüksümüz yok. Çok daha iyi seviyelere geleceğiz.

ÇELİK KUBBE’MİZ OLACAK

Hava kuvvetlerimizi her alanda güçlendirmenin çabasındayız. Sistemler sistemi olarak geliştireceğimiz ‘Çelik Kubbe’ projemizi inşallah bütün unsurları ile hayata geçireceğiz. Birilerinin Demir Kubbesi varsa bizim de Çelik Kubbe’miz olacak. Çelik Kubbe katmanlı hava savunma sistemlerimiz ile bütün algılayıcı ve silahlarımızın birbirleriyle entegre çalışmasını sağlayacak. Vatan savunmasında hava kuvvetlerimiz neye ihtiyaç duyuyorsa hiç tereddüt etmeden onu üretmenin, geliştirmenin gayretindeyiz.

KARA, HAVA, DENİZ’DE BİRİNCİLER KIZLAR

Deniz Harp Okulundaki törene katılan Erdoğan “Bu yıl bizleri özellikle duygulandıran Kara Harp Okulu mezuniyetinde birinciliği bir kızımız almıştı. Bugün Deniz Harp Okulunda birinciliği bir kızımız aldı. Hava Harp Okulunda da birinciliği yine bir kızımız alacak” diyerek mezunları tebrik etti.

"BALIKÇILARA KREDİ LİMİTİNİ 40 MİLYON LİRAYA ÇIKARDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı’da düzenlenen tören ile balık avlanma sezonunu açtı. Kendisinin de bir kaptanın oğlu olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı “Daima balıkçıların yanında olduk. Sektörümüzün gelişmesi için reel rakamlarla 23 milyar lira ÖTV indirimli yakıt, 16 milyar lira yetiştiricilik, 561 milyon lira küçük ölçekli balıkçılık desteği başta olmak üzere toplam 45 milyar lira doğrudan nakit sağladık. Sektörümüzün finansman ihtiyacını karşılamak için toplam 35 milyar lira Hazine destekli yatırım ve işletme kredisi verdik. Önümüzdeki 3 yıllık dönemde de balıkçılarımızın Hazine destekli tarımsal kredi limitini 15 milyon liradan 40 milyon liraya çıkardık” ifadelerini kullandı. Sürdürülebilir balıkçılık için bereketli denizlerin korunması gerektiğine vurgu yapan Erdoğan “İhmalkarlığın, umursamazlığın bedelini sadece denizlerimiz, balıkçılarımız değil milletçe hepimiz ödüyoruz. Geçtiğimiz hafta İzmir Körfezi’ndeki sahneleri hep beraber gördük. Siz kardeşlerimden istirhamım, kurallara riayet ediniz” şeklinde konuştu.