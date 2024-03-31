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Mansur Yavaş: Akşam dokuzda buluşmak üzere

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABB Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra kısa bir açıklama yapan Yavaş,  "İnşallah akşam dokuzdan sonra belediyenin bahçesinde buluşmak üzere" ifadelerini kullandı. 

Türkiye, 5 yıl boyunca görevde olacak yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına geçti. Siyasi parti liderleri de peş peşe oylarını kullanıyor. 

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için eşi Nursen Yavaş, kayınvalidesi, kızları, damatları ve torunlarıyla oy kullanacağı Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne geldi.

Mansur Yavaş: Akşam dokuzda buluşmak üzere - 1. Resim

Yavaş, oyunu eşi ve torunuyla "4101" numaralı sandığa attı.

Mansur Yavaş: Akşam dokuzda buluşmak üzere - 2. Resim

'BELEDİYENİN BAHÇESİNDE GÖRÜŞÜRÜZ'

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Yavaş, "Seçimlerin sonucu hakkında hiçbir tereddüdümüz yoktur, inşallah akşam dokuzdan sonra belediyenin bahçesinde buluşmak üzere." ifadesini kullandı.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
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