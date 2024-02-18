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    • Haberler > Politika > Özgür Özel, Ankara'da aday tanıtım toplantısında konuşuyor

    Özgür Özel, Ankara'da aday tanıtım toplantısında konuşuyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    Özgür Özel, Ankara&#039;da aday tanıtım toplantısında konuşuyor
    Ankara, Seçim, Chp, Haber

    Politika Haberleri  / Ajanslar

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ankara'da aday tanıtım toplantısında konuşuyor.

    Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

    CHP'nin kurultayları görev veren kurultaylardır. Bütün genel başkanlarımızı minnetle ve şükranla selamlıyorum. Sağ olsunlar var olsunlar. Zaman zaman siyasette vefa tartışmaları oluyor. Kendimizden önceki genel başkanlarımıza büyük bir vefa duyuyoruz. Bir partinin önceki başkanlara vefa göstermek, emanet ettikleri partiyi iktidar yapmakla olur. 

    Adaylarımızı belirlerken seçmenimizi, örgütümüzü dinledik. Kanaat önderlerimizle görüştük, 3 bin araştırma yaptırdık. Aday değişikliği olan yerlerde sahadan veri toplamayı, seçmeni dinlemeyi tercih ettik. Şu an burada adaylarımız var. Son günlerde bazı televizyonlarda, gazetelerde üç beş memnuniyetsiz arkadaşımızın partiden ayrıldığını, ya da başka partiden aday olduğu yönünde açıklamalar görüyoruz. Hepsine saygı duyuyorum.

    Benim gönlümün kahramanları kendisi aday olmadığı gün, adaya telefon açıp 'Çok istedim olmadı, sizi belirlediler. Ben çalışmaya hazırım' diyenler var. Kendisi için giydirdiği aracı adaya teklif edenler var, kampanya için kendine ayırdığı bütçeyi adaya teslim edenler var. 

    Ayrıntılar geliyor...

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Ajanslar
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