Siyaset arenasına resmen bir parti daha katıldı! MHP ve İyi Parti'den ayrılan isim logosunu tanıttı

Siyaset arenasına bir parti daha katıldı... MHP ve İyi Parti'den ayrılan Yusuf Hallaçoğlu Kutlu Partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına verdi.

Türkiye'de aktif olarak 138 siyasi partinin arasına bir parti daha katılıyor. MHP'den ayrıldıktan sonra Meral Akşener'in kurduğu İyi Parti'nin kurucuları arasında yer alan, daha sonra da İyi Parti ile yollarını ayıran Yusuf Halaçoğlu, yeni parti kuracağını açıklamıştı.

RESMEN KURULDU

Yusuf Halaçoğlu, "Kutlu Parti"nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına verdi.

LOGOSUNU TANITTI

Halaçoğlu, partisinin logosunu basın mensuplarına tanıttı.

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'KUTLU KURULUŞA DAVET'

Halaçoğlu'nun dün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada resmi başvuru yapmak için İçişleri Bakanlığı'na gideceklerini duyurmuştu. Halaçoğlu şöyle demişti:

"Kutlu Parti olarak, resmi başvurumuzu yapmak üzere 13 Haziran saat 14.00'te İçişleri Bakanlığı'nda olacağız. Bu önemli anımızda sizleri de yanımızda görmekten onur duyarız."

NEDEN KUTLU?

Halaçoğlu partisinin isminin neden Kutlu olduğunu daha önce şu ifadelerle açıklamıştı:

"Her şeyin ülkemiz yararına olsun istiyoruz. Ülkemizin içine düştüğü şuan ki belirsizlik bize yeni bir parti kurdurmaya sevk etti. İsmini de istedik ki Türkçe bir isim olsun ve anlamı da olsun. Onun için de 'Kutlu' olsun dedik ve 'Kutlu' oldu partimizin ismi. Bu ülkenin düze çıkması için ne gerekiyorsa onu yapacak bir parti kurmaya çalıştık ve çok güzel bir ekibimiz var. Biz ne sağcıyız ne solcuyuz biz vatanseveriz."