Miyelodisplastik Sendromla savaşan 3 yaşındaki Beykan Kayra için tek umut acil kök hücre nakli. Ailesi, “Bir tüp kan bir çocuğun hayatını kurtarabilir” diyerek Türkiye’ye bağış çağrısı yapıyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Daha henüz konuşmayı yeni öğrenmiş, oyuncaklarını bile doya doya tanıyamamış olan 3 yaşındaki Beykan Kayra Boynukara, ölümcül bir hastalıkla mücadele ediyor. Bir tür lösemi olan “Miyelodisplastik Sendrom (MDS)” teşhisi konulan minik Beykan’ın tek yaşama şansı acil kök hücre (ilik) nakli.

AİLEDEN TÜRKİYE’YE YÜREK YAKAN ÇAĞRI

Ailesi ise her gün aynı dua ile uyanıyor: “Allah’ım bugün o kahramanı karşımıza çıkar…” Her gün biraz daha yorulan, biraz daha solan Beykan’ınn minik bedeni, Türkiye’nin vicdanını göreve çağırıyor. Çünkü Beykan’ın umut ışığı giderek zayıflıyor. Kök hücre bağışının sadece Beykan’a değil, tüm Türkiye’de kök hücre bekleyen hastalarına umut olacağını söyleyen Beykan’ın anne ve babası, gözyaşlarıyla Türkiye’nin dört bir yanına sesleniyor:

Beykan henüz 3 yaşında. Daha hayatın başında. Oğlumuzun yaşaması için bir kahramana ihtiyacı var. Bir bağış, bir çocuk anlamına geliyor. Lütfen bize umut olun Oğlumuzun yaşaması için bir donör bulunması gerekiyor. Lütfen Türk Kızılay’a gidip ‘Beykan Kayra Boynukara adına kök hücre bağışı yapmak istiyorum’ deyin. Bir çocuk, bir tüp kanla hayata tutunabilir.

BAĞIŞ SÜRECİ SANILDIĞINDAN ÇOK DAHA KOLAY

Uzmanlar, kök hücre bağışının düşündüğünüzden çok daha basit olduğunu vurguluyor:

Kızılay merkezlerine gidiyorsunuz.

Sadece bir tüp kan veriyorsunuz.

Kan örneğiniz TÜRKÖK’e kaydediliyor.

Uygun eşleşme olursa sizden tekrar haber alınıyor.

Kök hücre bağışı; lösemi, MDS ve kemik iliği yetmezliği gibi ağır hastalıklarla mücadele eden çocukların yeniden hayata dönmesini sağlıyor.

