Prematüre bebeklerin hayat şansını artıran ten tene temas için Dünya Sağlık Örgütü’nün başlattığı “Sıfır Ayrılık” kampanyasına destek veren El Bebek Gül Bebek Derneği, yenidoğan yoğun bakımlarda 24 saat ebeveyn erişimi ve aile dostu üniteler çağrısı yapıyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de 100 bin bebek prematüre olarak doğuyor ve bu bebeklerin önemli bir kısmı, hayatlarının ilk günlerinde ailelerinden ayrı kalıyor. Oysa bilimsel araştırmalar, ten tene temasla bakım gören bebeklerde ölüm oranlarının yüzde 25’e kadar azaldığını gösteriyor.

Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü ve Global Foundation For The Care Of Newborn Infants her bebeğin, annesinin dokunuşuyla büyüyebilmesi için “Sıfır Ayrılık” kampanyası başlattı. Türkiye’den “El Bebek Gül Bebek Derneği” de bu kampanyaya destek veriyor.

"AİLELERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Dernek, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde 24 saat ebeveyn erişimi sağlanmasını, kanguru bakımının standart bir uygulama hâline gelmesini ve her ünitenin aile dostu hâle getirilmesini savunuyor. El Bebek Gül Bebek Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Psikolog İlknur Oka “Anne-bebek uyum odaları kurulması, kanguru koltuğu temini, anne sütü farkındalığı kampanyaları ve ‘Erken Anne Kiti’ projeleriyle hem ailelerin hem sağlık profesyonellerinin yanında olmaya devam ediyoruz. Her yoğun bakım ünitesinin aile dostu hâle gelmesini talep ediyoruz” dedi.

