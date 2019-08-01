Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Natürel metotlar kullanılarak yapılan diş beyazlatmanın çürümeye sebep olduğunu söyleyen Diş Hekimi Pertev Kökdemir, bunun için özellikle limon ve karbonat karışımının kullanıldığını belirterek “Limon ve karbonat gibi maddelerle yapılan beyazlatma işleminde, asidik olan limon ile bazik olan karbonat tepkimeye girer ve karbondioksit gazı köpürerek açığa çıkar. Bu köpürmeye fırça ile yaptığımız mekanik temizleme de eklenince; mine tüplerinin başlangıç bölgelerindeki kirler temizlenebilir. Ancak bu riskli bir işlemdir. Çünkü dişlerimize kontrolsüz miktarda asit ve baz uygulamasını aynı anda yapmak ve bunu sık sık tekrarlamak dişlerin çürümesine sebep olur” dedi.