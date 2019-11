Türkiye Gazetesi

Kuşburnunun faydaları neler? Kuşburnu yağı ne işe yarar? Kuşburnu çayı nasıl yapılır? Kış aylarına sayılı günler kala mevsimsel değişimlerin etkisiyle hastalanmak istemeyen ya da hastalığa yenik düşen vatandaşlar ilaçların yanı sıra şifa sağlayacak olan bitkilere de yöneliyor. Bu bitkilerin başında hiç kuşkusuz vitamin deposu olan kuşburnu geliyor. A, B, E ve K vitaminleri bakımından zengin olan kuşburnu, değişen havaların etkisiyle hastalanan ya da hastalanmamak için yollar arayan vatandaşların çokça tercih ettiği bir bitki. Bu sebeple "Kuşburnunun faydaları neler? Kuşburnu yağı ne işe yarar? Kuşburnu çayı nasıl yapılır? " şeklinde aramalar internette sık sık karşımıza çıkıyor. Peki Kuşburnunun faydaları neler? Kuşburnu yağı ne işe yarar? Kuşburnu çayı nasıl yapılır? İşte kuşburnuya dair bilgiler...

KUŞBURNUNUN FAYDALARI NELER?

Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek konu hakkında bilgiler verdi.

Soğuk havalarla birlikte enfeksiyona yakalanma riski de arttı. Özellikle bu havalarda sağlıklı ve dengeli beslenmeye, meyve –sebze tüketimine ve C vitamini almaya ekstra özen gösterilmelidir. Sonbaharın bize sunduğu çeşitli bitkilerden sebze ve meyve bolluğundan yararlanmak bağışıklığımızı güçlendirmemizi sağlayacaktır. Bu bitkilerde biri de C vitamininden oldukça zengin olan kuşburnudur. Ülkemizde de çeşidi bolca bulunurken bu bitkiden faydalanmamak olmaz. 1 limondan yaklaşık 60 kat daha fazla C vitamini içeren kuşburnu mandalina, portakal gibi narenciyelere de fark atıyor. C vitamininin soğuk havalarda gribe karşı etkisi bilindiği gibi bağışıklık güçlendirmede önemli rol oynar. Kuşburnu aynı zamanda başka birçok vitamin-mineralden de zengin bir bitkidir. Kemik yapısını güçlendiren ve kan pıhtılaşmasını düzenleyen K vitaminini, büyüme ve gelişmede etkili kansızlığı önlemede demir, bağışıklık güçlendirici aynı zamanda saç ve göz sağlığında gerekli çinko, sinir sistemi sağlığında etkili B vitaminini içerir. İçerdiği antioksidanlar sayesinde kansere karşı korur, kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcıdır. Dolaşım sistemini hızlandırarak selülit oluşumunu önler. Doğal idrar söktürücüdür.

Kuşburnundaki C vitaminini en yüksek düzeyde alabilmemiz için çay olarak tüketmekte fayda var. marmelat ve reçel saatlerce kaynatılarak yapılmaktadır ve bu kaynatma işleminde C vitamini miktarı çok azaltır. Kuşburnu çayındaki C vitaminini en fazla miktarda alabilmemiz için demlendikten en fazla 3 dakika sonra tüketilmelidir.

KUŞBURNU YAĞI NE İŞE YARAR?

-İçerdiği asitler cilt yapısının adeta yenilenmesini sağlar. Hücre zarı ve dokusunu yenileyerek daha genç görünümü sağlar.

- Ciltteki dengesiz yağ oranını düzenler. Siyah noktalardaki kiri temizleyerek yüzeysel görünümün daha parlak olmasını sağlar.



- Saç sökülmesi linoleik asit eksikliğinden kaynaklı bir rahatsızlıktır. Ancak kuşburnu yağı bu asit bakımından oldukça zengindir. Bu yüzden hem saç derisinde yaşanılan rahatsızlıkları hem de dökülmeyi önler.

- Egzama tedavisinde de doğal ilaç olarak kullanılan kuşburnu yağı ciltteki kuruluğu da önler.

KUŞBURNU ÇAYI NASIL YAPILIR?

Kuşburnu birçok şekilde tüketilir ancak en yaygını çay olarak tüketilmesidir. Kaynamış bir litre suyun içerisine 3 kaşık kuşburnu atınız. 10 dakika kısık ateşte kaynatıp ocaktan alınız. Farklı tatlarla denemek istiyorsanız bir tatlı kaşığı kuru anne ya da bir tatlı kaşığı ebegümeci ekleyerek tüketebilirsiniz. Kuşburnu çayı yapılan araştırmalarda kireçlenmeyi önlediği tespit edilmiştir. Güçlü bir yatıştırıcı olan kuşburnu çayı kronik uykusuzluğa da iyi gelir.