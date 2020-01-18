Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Kış aylarını yarıladığımız bugünlerde henüz kar yağışının olmamasının soğuk algınlığı ve grip vakalarının artmasına sebep olduğunu söyleyen Acil Sağlık Sorumlu Müdürü Dr. Koray Akay kar yağışının hava kirliliğinin ve enfeksiyon hastalıklarının nispeten azalmasına yardım ettiğini belirterek “Kar yağınca hava sıcaklığı eksi değerleri görür ve bu da havadaki mikropların ölmesini sağlar. Ancak ne yazık ki bu sene hâlâ yeteri kadar kar yağmadı. Bu durumda da çeşitli enfeksiyonlara yol açan mikroplar canlı kaldı ve hastalıkların artmasına yol açtı” dedi. İHA