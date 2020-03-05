Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enfeksiyon hastalıklarından korunmanın en önemli yollarından birinin el yıkamak olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Çolak “Bir kişi, bir saatte elini en az 50 kere yüzüne götürüyor. Yeni tip koronavirüs, sabuna çok duyarlı. Elleri bilekleri de kapsayacak şekilde sabunla, suyla en az 20 saniye yıkayarak temizlemek gerekiyor. Virüs yüzde 70’lik etanole de duyarlı. Ellerinizi yıkayamıyorsanız, sprey şeklinde yüzde 80 etanol içeren kolonyadan kullanın” dedi.