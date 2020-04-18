Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Salgına ilişkin güncel rakamları paylaşan Koca, özetle şunları söyledi:

∂ Artan test sayıları neticesinde vaka sayısında artış devam ediyor ama artış hızı düştü. Önümüzdeki 1 hafta 10 gün içerisinde bir pik noktasına erişebileceğimizi görüyoruz. Devamında ortalama dünya örneklerinden Çin, Güney Kore ve benzeri ülkelerden edindiğimiz tecrübeyle iki haftalık bir plato döneminin olacağını biliyoruz. Ardından düşeceğini biliyoruz.

∂ Bunlar bizi asla rahatlatmamalı, tedbiri elden bırakmamalıyız. Yeni bir dalgaya asla izin vermemeliyiz.

∂ Şu anki tablomuz, hasta artış hızımızın düştüğü, ölüm artış hızımızın durağan bir döneme girdiği şeklinde. Sağlık kuruluşlarımızın yatak doluluk, yoğun bakım doluluk ve entübe yani ventilatörlerimizin doluluk oranı stabilleşti. Bu tablo bizim için sevindirici.

∂ İyileşen hasta sayımız yakında 10 binin üzerine çıkacak. Yatan hasta sayısı ile taburcu edilen hasta sayısı arasında denge oluşmuş durumda.

∂ 65 yaş üstü ve gençlerin sokağa çıkma yasağı tedbirleri netice verdi, ileri yaşta pozitif vaka sayısında belirgin azalma görüldü. Yasaktan önce vakaların yüzde 35'i 65 yaşından büyüktü. Kısıtlamadan sonra bu oran yüzde 18'e düştü.

∂ Bugüne kadar filyasyon (Hastalığın kaynağına ulaşma) yapılan temaslı kişi sayısı 322 bin 754 oldu. Filyasyon oranımız yüzde 97,5'a ulaştı.

∂ Özellikle filyasyon sonrası aile hekimlerimizce takibi yapılan ve belirti ortaya çıkınca erkenden hastaneye yönlendirilen hastalarda başlanan tedavinin etkisini somut olarak gördük. 65 yaş üstü komorbid, yani alt hastalığı olup kendisi başvurarak hastaneye yatan vakalarda yoğun bakım ihtiyacı yüzde 11'ken filyasyon sonrası takip altında olup erken tedaviye başlananlarda yoğun bakım ihtiyacı yüzde 4 oldu. Aynı şekilde bu yaş grubu hastalarda entübasyon ihtiyacı yüzde 5,71'den yüzde 2,43'e düştü.

∂ (Gelecek hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının 23 Nisan'la birleştirileceği iddiası): 23 Nisan bu anlamda gündeme gelmedi. Zannediyorum yeni haftaya gündem olabilir.

∂ Yeni dalgalanma olmaması için vatandaşlarımız tedbirlerden vazgeçmemeli, biraz daha sabır.

∂ (Maskenin ücretsiz verilmesi): Mesaj gelmeyen kişiler eczaneye müracaat ettiğinde yeniden bir kod verilme durumunu sağladık.

∂ Avrupa'nın, Amerika'nın artık hasta seçtiği bir dönemde, Türkiye'de 5'inci haftaya girilen şu dönemde yoğun bakım doluluk oranları yüzde 60'ı geçmedi. Servis yatak doluluk oranı yüzde 50'yi geçmedi. Bu Türkiye'nin tedavideki başarısı değil mi? Kendi algoritmamızı Türkiye olarak geliştirdiğimizi, tedavi yaklaşımımızı, hastaya yaklaşımımızı geliştirdiğimizi çok net söyleyebilirim.

OVALI’YA ELEŞTİRİ:

İnsanların umuduyla oynanmaz

Sağlık Bakanı Koca, bir soru üzerine sosyal medyadan “Dornaz alfa ilacı koronavirüste işe yarıyor” açıklaması yapan, Prof. Dr. Ercüment Ovalı’ya tepki gösterdi. Türkiye'de hem aşı hem de Covid-19'a özel tedaviyle ilgili üniversite ve kurumlara çağrıda bulunduklarını hatırlatan Bakan Koca, şunları ifade etti: Sözü edilen ilaç, uluslararası bir firmanın patentli ilacı. Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir. Sosyal medya üzerinden insanların umuduyla oynanamaz. Bu topraklara, insanlığa faydalı çalışma yapan herkes bizim için kıymetlidir. Klinik araştırma için 23 Mart'ta bizim bu çağrımıza cevap verilebilirdi. İlaç ve aşı işi hem milli hem de stratejik bir iştir. Sosyal medya üzerinden yapılmaz. Uluslararası bir firmanın ilacı, böyle umutlar tüketilerek ifade edilemez.