Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Koronavirüs sürecinde yoğun olarak yaşanan korku, panik, endişe ve belirsizlik ortamı strese bağlı ağrıları artırdı. Normalleşme sürecinde hastanelere başvuranlarda ağrı şikâyetinin katlanarak arttığına işaret eden nöroloji uzmanı Dr. Mehmet Yavuz “Koronavirüs stresi yüzünden daha önce var olan migren, bel ve sırt ağrılarında artışlar olduğu gibi hayatında ağrıdan şikâyet etmeyen kişiler de genel vücut ağrıları ile hastaneye başvurmaya başladı” dedi.

STRES ROMATİZMASI

Özellikle stres durumunda şiddetlenme eğiliminde olan ağrıların fibromiyalji ağrıları olduğuna işaret eden Dr. Yavuz “Fibromyalji, genel kas ağrıları ve vücuttaki belirli noktalarda kronik ağrı ile kendini gösteren bir yumuşak doku romatizmasıdır. Sürekli, bir türlü geçmeyen ve gezici ağrılar durumunda fibromiyalji düşünülmelidir. Bu ağrılara bir nevi “stres romatizması’’ da denebilir. Fibromiyalji ruhsal gerilimi çok sever. Bu yönüyle maskeli depresyon ve somatizasyon bozukluğu ile çok karışır. Stresle birlikte daha da arttığı için tam bir kısır döngüye dönüşür. Fibromiyalji, depresyondan anksiyeteye kadar birçok psikolojik hastalığı da beraberinde getirir” diye anlattı.

UYKU BOZUKLUKLARININ GİZLİ SEBEBİ

Fibromiyaljinin kas olan her yerde görülebileceği gibi en çok boyun, omuz, göğüs ve sırt bölgesini sevdiğine dikkat çeken Dr. Mehmet Yavuz “Göğüs ağrıları yüzünden kalp hastalığı sanılabilir. Adale sertleşmesi de olduğu için ağrılı bölge hareket ettirildiğinde sesler çıkabilir. Stresin oluşturduğu bir tablo olduğundan beraberinde uyku bozuklukları da sık görülür. Tedavide sadece ağrı kesiciler yetmez. Antidepresanlar da verilmelidir” dedi.

KULAK ÇINLAMASI YAPABİLİR

Fibromiyalji hastalarında aşağıdaki belirtiler görülebilir:

¥ Yorgunluk,

¥ Uyku problemleri,

¥ Odaklanmada veya dikkat vermede zorluk,

¥ Alt karın bölgesinde ağrı,

¥ Uzun süre uykuya rağmen dinlenmiş hissetmemek ve yataktan kalkmakta zorlanmak,

¥ Baş ağrısı,

¥ Depresif ruh hâli, kaygı,

¥ Nefes almada zorlanma,

¥ Kulaklarda çınlama,

¥ Egzersize karşı dirençsizlik ve çabuk yorulma.

KADINLARDA DAHA SIK

Bu tip ağrıların özellikle kadınlarda daha sık görüldüğüne işaret eden Uzm. Dr. Mehmet Yavuz “Hastaların 10’da 9’u kadındır. Ülkemizde yaklaşık bir buçuk milyon civarında fibromiyalji hastası olduğunu tahmin ediyoruz. Migren ve panikatak gibi zeki ve başarılı kadınları sever. Başarılı olma konusunda tutkulu, mükemmeliyetçi, hassas ve titiz kadınlarda görülür. Tedavi edilse bile yeniden nüksedebilir. Stres aynı zamanda otonomik sistemi de olumsuz etkileyeceği için bu kişilerde mide bağırsak problemleri de bulunabilir” diye

konuştu.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Fibromiyalji hastalarında stresle başa çıkma mekanizmalarında bir aksama bozukluk bulunduğuna işaret eden Yavuz “Bu hastalarda dış dünyadan gelen problemler ve fiziki gerilim, romatizmal bir sürece dönüştürülerek rahatlama sağlanır. Psikolojik destek ve ilaçlarla ya da stres unsurlarının ortadan kalkması ile düzelme sürecine girmesi, onu hastalık hastalığı tablosundan ayırır. Tedavide magnetoterpi, biofeedback, lokal fizik tedaviler, hipnoterapi, akupunktur, lokal enjekisyonlar, kognitif davranış terapileri ve masaj çok kullanılır. Ancak en etkili unsur stres faktörlerinin uzaklaştırılması ve stres eşiğini yükselten ilaçlardır” dedi.