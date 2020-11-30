Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) enfekte olan insanlarla temas halinde bulunan kişiler için önerilen 14 günlük izolasyon süresinin, ekonomik ve sosyal kayıpları önlemek adına 7 ile 10 arasına düşürmenin plandığını açıklamıştı. Araştırmacılar da uzun süreli izolasyon sürelerinin gerekli olmadığını belirtiyor.

Koronavirüs ile ilgili önceden yapılan araştırmaların yeni analizlerine göre, Covid-19 hastalarının en bulaştırıcı olduğu günlerin semptomlar başlamadan iki gün önce ve semptom tespit edildikten beş gün sonra olduğu açıklandı.

Çalışmanın başındaki İskoçya St. Andrews Üniversitesi'nde enfeksiyon hastalıkları uzmanı olan ve yapılan analize öncülük eden Dr. Müge Çevik "Virüs tespitinden dokuz gün sonra hiçbir hastada virüs tespit edilmedi" şeklinde konuştu.

Bu durum koronavirüs hastalarının 14 günlük karantina süresinin indirilmesi tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

NTV'nin haberine göre Mart ayından ağır semptom gösteren koronavirüs hastalarının virüsü yayma süresi yirmi güne kadar sürebilirken hafif atlatanların yayma sürelerinin yaklaşık bir hafta olduğu açıklandı.