Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Antiviral ilaçlar, ateş düşürücüler, kan sulandırıcıların çoğunun gebelikte kullanılması sakıncalı olmayan ilaçlar olduğunu ifade eden Prof. Dr. Buyru, “Reçete edilen ilaçların kullanılmaması hem anne adayı hem de bebekte onarılması imkânsız hasarlara yol açabilir. Uzun süren enfeksiyonda rahim içerisinde bebeğin büyümesi duraklayabiliyor. Yine hastalık sebebiyle bebeği erken doğurtmak mecburiyetinde kalabiliyoruz. Koronavirüs sürecinde bütün dünyada da sezaryen oranları arttı” diye konuştu.