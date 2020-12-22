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Bakan Koca'dan mutasyon açıklaması
22.12.2020 - 13:21 | Son Güncelleme: 22.12.2020 - 13:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Koca, "RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir." açıklamasını yaptı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
754781 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/754781.aspx
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