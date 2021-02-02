Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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İngiltere ve Yeni Zelanda arasında yapılan ortak araştırma, bu şekilde yatılmasının göbek bağı üzerinden bebeğe giden kan akışını yüzde 11 azalttığını ortaya koydu. Araştırma raporunu yazan Londra Üniversitesi Koleji profesörü Anna David, “Araştırmamız, sağlıklı, normal boyutta bebeği olan kadınların niçin erken doğum yaptıklarına da ışık tutuyor. Erken doğum tehlikesinden kurtulmaları için hamilelikte kadınlara son üç ayda yanları üzerine yatmalarının tavsiye edilmesi de bu yüzden” dedi.