Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Covid-19'un bazen farklı belirtilerle de kendini gösterebildiğine dikkati çeken Prof. Dr. Ateş "Kliniğimize başka merkezde Covid-19 tanısı almış ve tedavisi devam eden genç hastalar ani görme kaybıyla başvurdu. Yapılan muayene ve tetkiklerde görme kayıplarının Covid-19'a bağlı retinal damarlardaki tıkanıklık sonucu ortaya çıktığını belirledik. Hastalarımıza medikal tedavi yanında hiperbarik oksijen tedavisi uyguladık. Tedaviler neticesinde hastanın, Covid-19'a bağlı retinada gelişen hasarların tamamına yakın oranda düzeldiğini ve görme seviyesinin normale döndüğünü tespit ettik" dedi.