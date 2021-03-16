Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Cerebral Palsy Türkiye ve Nutricia Türkiye iş birliğiyle serebral palsi hastalarında beslenmenin önemine dikkat çekmek amacıyla “Serebral Palside Enerji Dolu Bir Adım - Beslenmeden Olmaz” projesi başlatıldı. Serebral palsili çocukların hastalığın özelliğinden dolayı yeterli beslenemediğini söyleyen Nutricia Türkiye Genel Müdürü Dr. Yalım Üner, “Yeme-yutma problemleri, sık kusma, yemek sırasında boğulma riski gibi beslenme problemleri, uzun öğün saatlerine ve yetersiz beslenmeye yol açıyor. Bu durum serebral palsili çocuklarda büyüme-gelişme geriliğine, solunum enfeksiyonlarına ve bağışıklığın düşmesine sebep oluyor. Yetersiz beslenme, kas gücünün zayıflaması ile birlikte fiziksel fonksiyon yetersizliğine sebep oluyor. Çocuğa özel hazırlanmış bir beslenme tedavisi uygulandığında, yutma zorluğu ortadan kalkıyor ve yağsız kas kütlesi artıyor” dedi. Proje çerçevesinde diyetisyen değerlendirmesi, fizyoterapi, yutma terapisi ve gastroenteroloji değerlendirmesini kapsayan bütüncül tedavi ile 30 çocuğun büyüme ve gelişmeleri değerlendirilerek beslenme tedavilerine başlanacak.