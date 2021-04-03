Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz ve bestesini Onkolog Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Hancılar’ın yaptığı “Yalnız Değilsin” isimli şarkıyı Tıbbi ve Radyasyon Onkolojisi alanında çalışan Prof. Dr. Banu Atalar, Prof. Dr. Berrin Pehlivan, Uzm. Dr. Burçak Erkol, Prof. Dr. Hale Başak Çağlar, Prof. Dr. Sevil Bavbek, Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Hancılar, Prof. Dr. Yeşim Eralp seslendirdiler. Prof. Dr. Gökhan Demir ise gitarıyla eşlik etti.

1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla hazırlanan klip, hem şarkı sözleriyle hem de kanserle savaşıp bu hastalıktan şifa bulan hastaların fotoğraflarıyla kanser hastalarına umut olmayı hedefliyor. Sosyal sorumluluk çerçevesinde hayata geçirilen klip, bütün dijital platformlarda yayınlanıyor. Elde edilecek gelir ise Pİ Kadın Kanserleri Derneğinin pandemi şartlarında hastanelere gidemeyen kanser hastalarına online psikiyatri ve psikoterapi desteği sağlamak için başlatılan PinkLine Projesi ile yine kanser hastalarına umut olacak.