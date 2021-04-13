Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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8 bin 592 katılımcının 10,5 yıllık bir takiple incelendiği çalışmayı yürüten uzmanlar, “Günümüzde kan HDL kolesterolünün değeri, bir kişinin kardiyovasküler hastalık riskini tahmin etmeye yardımcı olmak için kullanılmaktadır. Ancak bu çalışma HDL’nin sayısal değer olmasının ötesinde iltihap baskılayıcı aktivitesinin de önemli olduğunu ortaya koyuyor. Araştırma sonucu, kalp hastalıklarının erken teşhisi metotlarına yeni bir testin eklenmesini sağlayabilir. Böylece kalp krizini yıllar öncesinden tahmin etmek mümkün olabilir” dedi.