Fizik tedavide Avrupa’nın en büyüğü Erdoğan’ın katılımıyla açılıyor

Fizik tedavide Avrupa’nın en büyüğü olacak İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılıyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Sağlık Bakanlığı tarafından İstanbul Bahçelievler’de yapımı tamamlanan dev sağlık yatırımı İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılıyor.

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Avrupa’nın en büyük fizik tedavi hastanesi olma özelliğini taşıyan merkez 102 bin metre karelik kapalı alanda 705 yatak, 88 poliklinik, 6 yoğun bakım yatağı, 5 ameliyathaneden oluşuyor. Yüksek teknolojiyle donatılan merkez, ileri teknoloji görüntüleme cihazları, kardiyopulmoner rehabilitasyon, robotik rehabilitasyon, sanal gerçeklik odası gibi modern klinikleri ve özel rehabilitasyon alanlarıyla öne çıkıyor.

Yürüme kaybı yaşayan, inme sonrası desteğe ihtiyaç duyan ya da ortopedik engelleri bulunan hastalara kapsamlı bir tedavi sunacak olan merkezde, her hasta için kişiselleştirilmiş tedavi süreçleri uygulanacak, aynı zamanda ruhsal ve sosyal destek hizmetlerine de önem verilecek.