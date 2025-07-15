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Gençlerin yeni gözdesi! Her markette var, kalp krizini tetikliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gençlerin yeni gözdesi! Her markette var, kalp krizini tetikliyor
Enerji İçecekleri, Kalp Krizi, Gençler, Haber
Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Son yıllarda özellikle gençlerin tercih ettiği enerji içecekleri, zararlarıyla gündemde. Uzmanlar ritim bozukluğu ve kalp krizine dair uyarılarda bulunurken, "Enerji içeceğinin faydasının olduğuna dair bilimsel bir veri yok" diyor. İşte detaylar...

Günümüzde bütün marketlerde yer alan ve kolaylıkla temin edilebilen enerji içecekleri adeta tehlike saçıyor. Özellikle çocuklar ve gençler arasında yaygın olarak tüketilen bu içecekler, içerisinde bulunan bazı uyarıcı maddeler nedeniyle kalp ritmini artırabiliyor ve ritim bozukluklarını tetikleyebiliyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dr. İsmail Erdoğu, enerji içeceklerinde bulunan bazı maddelerin geçici bir enerji hissi verdiğini ancak kalp hızını artırarak ritim bozukluklarına yol açabileceğini belirterek, bu durumun kalp krizini tetiklediğini ifade etti.

"FAYDASINA DAİR BİLİMSEL VERİ YOK"

Kalp hastalarının enerji içeceği tüketmesini tavsiye etmediğini belirten İsmail Erdoğu, "Günümüzde enerji içecekleri yaygın olarak tüketiliyor, çocuklar dahil kolayca alıp kullanabiliyor. Bu içeceklerin içerisinde enerji verecek maddeler var. Ancak bazı moleküller de kalp hızını arttırma ve ritim bozukluğunu tetikleme gibi özelliğe sahip" dedi.

Kalp hastalarının enerji içeceği tükenmesini tavsiye etmediğini söyleyen uzman isim, "Enerji içeceğinin faydasının olduğuna dair bilimsel bir veri yok. Uyanık kalma gibi durumlar için enerji içeceği yerine kahve ve bol su tüketimi gibi daha doğal yöntemlerin kullanılmasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gençlerin yeni gözdesi! Her markette var, kalp krizini tetikliyor - 1. Resim

"KALP KRİZİNİ TETİKLEYEBİLİR"

Peş peşe içilen enerji içeceklerinin ritim bozukluklarına neden olabileceğini de belirten Erdoğu, "Peş peşe fazla miktarda tüketilen enerji içecekleri mutlaka kalp hızının artmasına ve ritim bozuklularına sebep olabilir. Nasıl ki çok fazla sigara içen bireylere halı sahada maç yapmalarının kalp krizine neden olabileceğini belirtiyorsak, şimdilerde insanlar bu durumu enerji içecekleri vasıtasıyla gerçekleştiriyorlar. Kalp hızları bu içeceği içtikleri zaman 90 ila 120’lere çıkmaktadır. Risk faktörü olan bir insanda da bu durum kalp krizini tetikleyebilir" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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