DicleFest'te çarpıcı açıklama: Batman'a 8 milyar liranın üstünde yatırım yapıldı

Enerji, bilim ve teknoloji temalı festival olan DicleFest'te Dicle Elektrik standı ilgi çekiyor. Diyarbakır'dan sonra Batman'da da vatandaşlarla buluşan festivale katılan Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas Batman'a yapılan yatırımlar hakkında dikkat çeken bilgiler verdi.

Festival kapsamında aynı zamanda 2013 yılından bu yana Batman'a yapılan toplamda 8 milyar TL'yi aşan yatırımların açılışı da gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, Batman'a yapılan yatırımlar hakkında bilgi vererek, "Batman'a duyduğumuz sorumlulukla özelleştirmeden bu yana 8 milyar 500 milyon TL'lik bir yatırım gerçekleştirdik. Bu sayede kentteki aydınlatma şebekemizin uzunluğu 300 kilometrenin üzerine çıktı. 2025 yılı için Batman'a özel 1 milyar TL'nin üzerinde kaynak ayırdık" dedi.

Arvas, 2013'ten bu yana 7 bin aboneyi kapsayan 82 projeyi tamamladıklarını ve bu projelere 600 milyon TL'nin üzerinde yatırım yapıldığını belirtti. 2035 yılına kadar Batman kırsalında toplam 2,8 milyar TL bütçeyle 24 bin aboneye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Dicle Elektrik'in Batman'daki insan kaynağı ve araç filosunu da güçlendirdiğini belirten Arvas, "2013 yılında 236 olan çalışan sayımız bugün 668'e ulaştı" dedi.

ENERJİSİ BİTMEYEN FESTİVAL DİCLEFEST

Hizmet araçlarımızı ise 32'den 182'ye çıkardık. Tüm çalışanlarımızı bölge insanımızdan oluşturduk" ifadelerini kullandı.

"Enerjisi Bitmeyen Festival" sloganıyla düzenlenen DicleFest, 18-22 Haziran tarihlerinde Batman Fuar Alanı'nda ziyaretçilere açık olacak.

Dev planetaryum çadırı, deney istasyonları, teknoloji tanıtım alanları, gençlere yönelik yarışmalar ve sahne etkinlikleriyle festival her yaştan vatandaşa hitap eden bir atmosfer sunuluyor.

Batman Fuar Alanı'nda düzenlenen etkinliğe; Batman Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Caner Culukar, Hasankeyf Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Mehmet Ali İmrak, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz, Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, Genel Müdür Yaşar Arvas, Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli ve yönetim kurulu üyeleri, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.