Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kasımpaşa'nın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, Beşiktaş karşısında attığı 2 golle gol sayısını 20'ye çıkardı. 27 yaşındaki golcü futbolcu bu performansıyla Galatasaray'ın eski golcüsü Mario Jardel'i geride bırakarak Süper Lig tarihinde ilk yarıda en çok gol atan yabancı futbolcu unvanını aldı.

