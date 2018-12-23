Kasımpaşa'nın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, Beşiktaş karşısında attığı 2 golle gol sayısını 20'ye çıkardı. 27 yaşındaki golcü futbolcu bu performansıyla Galatasaray'ın eski golcüsü Mario Jardel'i geride bırakarak Süper Lig tarihinde ilk yarıda en çok gol atan yabancı futbolcu unvanını aldı.
Kasımpaşalı Diagne, Beşiktaş maçında tarihe geçti
23.12.2018 - 09:41 | Son Güncelleme: 23.12.2018 - 09:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kasımpaşa'nın Senegalli golcüsü Diagne, Beşiktaş maçında attığı 2 golle, lig tarihinde ilk yarıda en çok gol atan yabancı futbolcu unvanını ele geçirdi.
Kasımpaşa'nın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, Beşiktaş karşısında attığı 2 golle gol sayısını 20'ye çıkardı. 27 yaşındaki golcü futbolcu bu performansıyla Galatasaray'ın eski golcüsü Mario Jardel'i geride bırakarak Süper Lig tarihinde ilk yarıda en çok gol atan yabancı futbolcu unvanını aldı.
Etiketler : süper lig,kasımaşa,golcü,
594822 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/594822.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
17
10
5
2
22
8
14
35
2
Kasımpaşa
17
9
2
6
37
28
9
29
3
Malatyaspor
16
8
4
4
25
15
10
28
4
Trabzonspor
16
7
5
4
28
21
7
26
5
Galatasaray
16
7
5
4
26
19
7
26
6
Beşiktaş
17
7
5
5
28
23
5
26
7
Antalyaspor
16
8
2
6
19
21
-2
26
8
Konyaspor
16
6
6
4
23
20
3
24
9
Sivasspor
16
6
6
4
22
19
3
24
10
Göztepe
17
7
1
9
18
19
-1
22
11
Bursaspor
16
4
8
4
16
16
0
20
12
Ankaragücü
17
6
2
9
17
26
-9
20
13
Alanyaspor
17
5
3
9
13
22
-9
18
14
Kayserispor
16
5
3
8
14
24
-10
18
15
Akhisar Bld.Spor
16
4
4
8
19
26
-7
16
16
Erzurum BB
16
3
6
7
15
21
-6
15
17
Fenerbahçe
16
3
6
7
16
24
-8
15
18
Çaykur Rizespor
16
1
9
6
18
24
-6
12
17. Hafta Maçları
22.12.2018
Mke Ankaragücü - Göztepe
22.12.2018
Alanyaspor - Medipol Başakşehir Fk
22.12.2018
Kasımpaşa - Beşiktaş
23.12.2018
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Kayserispor
23.12.2018
Bursaspor - Yeni Malatyaspor
23.12.2018
Trabzonspor - Çaykur Rizespor
23.12.2018
Galatasaray - Sivasspor
24.12.2018
Antalyaspor - Fenerbahçe
24.12.2018
Akhisarspor - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
16
12
2
2
27
8
19
38
2
Denizlispor
17
11
3
3
29
17
12
36
3
Gazişehir Gaziantep
17
9
4
4
32
13
19
31
4
Ümraniye
17
9
4
4
20
14
6
31
5
Boluspor
16
8
3
5
20
15
5
27
6
Hatayspor
16
7
5
4
17
10
7
26
7
Osmanlıspor
16
8
2
6
18
12
6
26
8
Altınordu
16
6
7
3
20
12
8
25
9
Adana Demirspor
16
7
3
6
20
16
4
24
10
Balıkesirspor
16
6
5
5
17
18
-1
23
11
Adanaspor
16
4
7
5
19
19
0
19
12
İstanbulspor
17
4
7
6
21
24
-3
19
13
Giresunspor
16
5
3
8
17
22
-5
18
14
Altay
17
4
5
8
21
19
2
17
15
Elazığspor
17
4
4
9
22
29
-7
16
16
Afjet Afyonspor
17
4
3
10
21
29
-8
15
17
Eskişehirspor
16
4
3
9
14
32
-18
15
18
Karabükspor
17
0
2
15
7
53
-46
-1