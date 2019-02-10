Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Trabzonspor’u 3-1 mağlup eden Galatasaray, evindeki yenilmemezliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde Türk Telekom Stadyumu’ndaki yenilmeme serisini 30’a yükseldi. Aslan geride kalan 30 müsabakada 25 galibiyet elde ederken, 5 kez de berabere kaldı.
Cimbom, Süper Lig’de sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu..
Galatasaray evindeki yenilmezliğini 30’a çıkardı
10.02.2019 - 21:10 | Son Güncelleme: 10.02.2019 - 21:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray, sahasında Trabzonspor’u mağlup ederek, ligde Türk Telekom Stadyumu’ndaki yenilmemezlik serisini 30’a çıkardı.
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Trabzonspor’u 3-1 mağlup eden Galatasaray, evindeki yenilmemezliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde Türk Telekom Stadyumu’ndaki yenilmeme serisini 30’a yükseldi. Aslan geride kalan 30 müsabakada 25 galibiyet elde ederken, 5 kez de berabere kaldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : galatasaray,
603744 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/603744.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
21
13
6
2
32
11
21
45
2
Galatasaray
20
10
6
4
38
22
16
36
3
Beşiktaş
21
10
6
5
40
26
14
36
4
Malatyaspor
20
9
6
5
32
22
10
33
5
Trabzonspor
20
9
6
5
36
27
9
33
6
Konyaspor
20
8
8
4
27
21
6
32
7
Kasımpaşa
20
9
2
9
38
34
4
29
8
Antalyaspor
21
8
5
8
22
30
-8
29
9
Sivasspor
20
7
7
6
28
27
1
28
10
Alanyaspor
20
7
4
9
18
23
-5
25
11
Kayserispor
21
6
7
8
18
27
-9
25
12
Bursaspor
21
4
12
5
19
21
-2
24
13
Fenerbahçe
21
5
8
8
22
28
-6
23
14
Çaykur Rizespor
21
4
10
7
25
30
-5
22
15
Göztepe
20
7
1
12
20
25
-5
22
16
Ankaragücü
20
6
2
12
17
35
-18
20
17
Erzurum BB
21
3
9
9
19
27
-8
18
18
Akhisar Bld.Spor
20
4
5
11
20
35
-15
17
20. Hafta Maçları
1.2.2019
Fenerbahçe 2 - 0 Göztepe
2.2.2019
Yeni Malatyaspor - Kayserispor
2.2.2019
Kasımpaşa 0 - 0 Sivasspor
2.2.2019
Trabzonspor 1 - 0 Mke Ankaragücü
2.2.2019
Alanyaspor 1 - 1 Galatasaray
3.2.2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0 - 1 Çaykur Rizespor
3.2.2019
Akhisarspor 0 - 3 Medipol Başakşehir Fk
3.2.2019
Antalyaspor 2 - 6 Beşiktaş
4.2.2019
Bursaspor - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
20
13
4
3
36
19
17
43
2
Osmanlıspor
21
13
2
6
29
14
15
41
3
Gençlerbirliği
21
13
2
6
33
20
13
41
4
Ümraniye
20
11
4
5
25
18
7
37
5
Hatayspor
20
10
6
4
26
12
14
36
6
Altınordu
20
9
8
3
29
12
17
35
7
Gazişehir Gaziantep
20
9
5
6
36
19
17
32
8
Boluspor
20
9
4
7
25
20
5
31
9
Adana Demirspor
20
9
3
8
27
26
1
30
10
Balıkesirspor
20
7
5
8
20
24
-4
26
11
Adanaspor
20
6
7
7
25
24
1
25
12
Eskişehirspor
21
6
5
10
23
38
-15
23
13
Altay
20
5
7
8
26
23
3
22
14
İstanbulspor
20
4
10
6
25
28
-3
22
15
Giresunspor
20
5
6
9
17
24
-7
21
16
Afjet Afyonspor
20
4
5
11
23
34
-11
17
17
Elazığspor
20
4
5
11
22
33
-11
17
18
Karabükspor
21
0
2
19
7
66
-59
-1