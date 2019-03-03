Premier Lig'in 29. haftasında Fulham, Craven Cottage Stadyumu'nda Chelsea ile mücadele etti. Maçın 20. dakikasında Gonzalo Higuain'in attığı golle Chelsea 1-0 öne geçti. Fulham Ryan Babel'in asistinde Calum Chambers'in golü ile eşitliği sağladı. 31. dakikada Jorginho sahneye çıktı, takımını 2-1 öne geçirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamladı. İkinci yarıda da başka gol olmayınca Chelsea mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte bir maçı eksik olan Chelsea puanını 56'ya çıkarırken, Fulham ise 17 puanda kaldı.
Chelsea, Fulham deplasmanında galip
03.03.2019 - 19:15 | Son Güncelleme: 03.03.2019 - 19:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Chelsea, Premier Lig'in 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fulham'ı 2-1 mağlup etti.
Premier Lig'in 29. haftasında Fulham, Craven Cottage Stadyumu'nda Chelsea ile mücadele etti. Maçın 20. dakikasında Gonzalo Higuain'in attığı golle Chelsea 1-0 öne geçti. Fulham Ryan Babel'in asistinde Calum Chambers'in golü ile eşitliği sağladı. 31. dakikada Jorginho sahneye çıktı, takımını 2-1 öne geçirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamladı. İkinci yarıda da başka gol olmayınca Chelsea mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte bir maçı eksik olan Chelsea puanını 56'ya çıkarırken, Fulham ise 17 puanda kaldı.
Etiketler : Chelsea,Fulham,
608229 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/608229.aspx
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P.
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Başakşehir
23
15
6
2
36
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25
51
2
Galatasaray
23
13
6
4
46
24
22
45
3
Beşiktaş
24
11
8
5
47
32
15
41
4
Trabzonspor
23
10
6
7
40
33
7
36
5
Malatyaspor
23
9
7
7
34
28
6
34
6
Konyaspor
23
8
10
5
29
24
5
34
7
Kayserispor
24
8
8
8
23
30
-7
32
8
Antalyaspor
24
9
5
10
26
36
-10
32
9
Alanyaspor
23
9
4
10
25
26
-1
31
10
Sivasspor
24
8
7
9
35
37
-2
31
11
Ankaragücü
24
9
3
12
26
38
-12
30
12
Kasımpaşa
23
9
2
12
39
44
-5
29
13
Çaykur Rizespor
24
6
10
8
32
33
-1
28
14
Fenerbahçe
24
6
10
8
29
34
-5
28
15
Bursaspor
24
5
12
7
22
28
-6
27
16
Göztepe
23
8
1
14
25
32
-7
25
17
Erzurum BB
23
4
9
10
24
31
-7
21
18
Akhisar Bld.Spor
23
4
6
13
21
38
-17
18
23. Hafta Maçları
22.2.2019
Göztepe 1 - 3 Trabzonspor
22.2.2019
Çaykur Rizespor 3 - 0 Yeni Malatyaspor
23.2.2019
Sivasspor 1 - 2 Antalyaspor
23.2.2019
Alanyaspor 3 - 0 Kasımpaşa
24.2.2019
Atiker Konyaspor - Kayserispor
24.2.2019
Mke Ankaragücü 2 - 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
24.2.2019
Galatasaray 1 - 0 Akhisarspor
24.2.2019
Medipol Başakşehir Fk 3 - 0 Bursaspor
25.2.2019
Beşiktaş 3 - 3 Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
24
15
5
4
40
23
17
50
2
Osmanlıspor
24
15
2
7
34
15
19
47
3
Gençlerbirliği
23
15
2
6
37
22
15
47
4
Ümraniye
23
12
5
6
29
21
8
41
5
Hatayspor
23
11
7
5
30
15
15
40
6
Gazişehir Gaziantep
24
11
6
7
40
21
19
39
7
Altınordu
23
10
8
5
30
16
14
38
8
Adana Demirspor
24
11
4
9
33
30
3
37
9
Boluspor
23
9
5
9
26
23
3
32
10
Balıkesirspor
23
9
5
9
25
28
-3
32
11
Altay
23
8
7
8
32
26
6
31
12
Adanaspor
24
7
9
8
30
29
1
30
13
İstanbulspor
23
5
11
7
28
32
-4
26
14
Eskişehirspor
24
6
7
11
26
42
-16
25
15
Giresunspor
24
5
8
11
22
31
-9
23
16
Afjet Afyonspor
23
5
6
12
28
39
-11
21
17
Elazığspor
24
5
5
14
28
41
-13
20
18
Karabükspor
23
0
2
21
8
72
-64
-1