Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin Süper Lig'in 26. haftasında dün sahasında oynadığı DG Sivasspor maçında sakatlanarak 54. dakikada sahayı terk eden Mehmet Topal’da yırtık tespit edildi. Sol üst arka adalesinde kısmi yırtık olan futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi. Milli Takım kadrosunda yer alan Mehmet Topal’ın bu sakatlığı dolayısıyla kadrodan çıkartılması bekleniyor.