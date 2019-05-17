Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 33. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Spor Toto 1. Lig'de ise normal sezon 34. hafta maçlarıyla tamamlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.30 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

Yarın:

19.00 Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Antalya)

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

19 Mayıs Pazar:

16.00 Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Spor Toto Akhisar)

16.00 Bursaspor-Göztepe (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)

20 Mayıs Pazartesi:

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)

Spor Toto 1. Lig

Bugün:

16.30 Altay-Birevim Elazığspor (İzmir Atatürk)

16.30 Boluspor-Eskişehirspor (Bolu Atatürk)

16.30 Balıkesirspor Baltok-Hatayspor (Balıkesir Atatürk)

16.30 Afjet Afyonspor-Ümraniyespor (Zafer)

Yarın:

16.30 Gençlerbirliği-Adana Demirspor (Eryaman)

16.30 Adanaspor-Osmanlıspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

16.30 İstanbulspor-Abalı Denizlispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.30 Giresunspor-Altınordu (Giresun Atatürk)

16.30 Kardemir Karabükspor-Gazişehir Gaziantep (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)