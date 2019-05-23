Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Şampiyonu Galatasaray, 22. şampiyonluğunu Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenecek Gala Gecesi'nde görkemli bir şekilde kutlayacak. Kutlamalar 25 Mayıs Cumartesi günü saat 19.05’te başlayacak.

Dev bir sahnenin kurulacağı Türk Telekom Stadyumu'nda LED ekranla tribündeki taraftarlar şampiyonluk kutlamasına dair tüm anları detaylı bir şekilde izleyebilecek.

Sürpriz şarkıcılar, DJ performansı, özel ışıklandırma sistemleri, lazer gösterileri, görsel efektler, alev makineleri, discoball logolar ve payroteknik gösterisi şampiyonluk kutlamasına renk katacak.

Bitler yarın genel satışta

Şampiyonluk Gecesi etkinliği bilet karşılığı izlenebilecek. 2018-2019 Futbol sezonunda kombine satın almış taraftarlar bugün saat 15.00’ten yarın saat 14.00’e kadar mevcut kombine yerlerini bilet olarak yüzde 50 indirim ile satın alabilecek. Biletler yarın saat 15.00’ten sonra genel satışa çıkacak.