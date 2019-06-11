Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Yeni sezonda yeni kadro hazırlığındaki Fenerbahçe’de geleceği en çok merak edilen oyunculardan Volkan Demirel ve Mehmet Topal konusunda, teknik direktör Ersun Yanal kararını açıkladı. Tecrübeli teknik adam, yönetime verdiği raporda her iki kaptanın da takıma kalmasını istediğini belirtti. Şampiyonluk hedefi için kaliteli yabancı transferlerinin yeterli olmayacağını ifade eden Yanal, takımın ağabeylere de ihtiyacı olduğunu vurgulayarak kaptanlara sahip çıktı. Volkan Demirel’in sezon boyunca kendisine çok önemli yardımlarda bulunduğunun altını çizen Ersun Hoca, tribünlerin protestosuna maruz kalan Mehmet Topal’ın da son derece önemli bir oyuncu olduğunu belirterek gönderilmesine razı olmadığını yönetime iletti.

TOP YÖNETİMDE

Yanal’ın yönetime verdiği rapor Volkan Demirel ve Mehmet Topal’ın moralini yükseltirken, her iki oyuncu da ayrılık kararını düşünmediklerini ifade etti. Kariyerini Fenerbahçe’de noktalamak istediğini hatırlatan Demirel “Hedefim hiç değişmedi. Amacım 40 yaşına kadar futbol oynamak. Yönetim bana git demediği sürece de buradayım. Ancak istenmediğim zaman gelen teklifleri değerlendireceğim” derken Türkiye’de Fenerbahçe dışında bir takımda forma giymesinin söz konusu olmadığını vurguladı. Kadıköy’de oynanan Antalya maçında tribünlerin protestosuna maruz kalan Mehmet Topal ise, “Her hangi bir kırgınlığım yok. Fenerbahçe’nin sözleşmeli oyuncusuyum. Görev verildiği sürece de en iyisini yapmak için buradayım” dedi.

LEO BONATINI LİSTEDE

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’nin Brezilyalı Leo Bonatini’yi de listeye aldığı belirtildi. Yirmi beş yaşındaki golcünün menajerler tarafından sarı-lacivertlilere önerildiği öğrenilirken, alternatif isimler arasına eklendiği ifade edildi. Bonservisi Premier Lig takımlarından Wolverhampton’da olan Bonatini, devre arasında alt lig ekibi Nottingham Forest’a kiralanmıştı.

EN İYİSİ FENER

Fenerbahçe’nin stoper adaylarından Yerry Mina’da iddialı duruma geçti. Yirmi dört yaşındaki Kolombiyalı’ya en iyi teklifi yapan sarı-lacivertlilerin, Mina’yı kiralamak için Everton’la anlaşmaya yakım olduğu belirtildi. Mina’nın da ikna olması hâlinde transferin gerçekleşeceği öne sürüldü. Fenerbahçe, 20 yaşındaki Faslı stoper Achraf Dari’yle de ilgileniyor.

F.Bahçe’yi bırakmam

Fransa maçında dünya yıldızı Mbappe’yi futbola küstüren Hasan Ali Kaldırım, yeni sezonda da Fenerbahçe forması giyecek. Millî maçtaki üstün performansının ardından sözleşmesindeki “5 milyon avroya serbest kalır” maddesi gündeme gelen Hasan Ali “Yurt dışından gelen teklifler gurur verici ama ben kendimi Fenerbahçe’ye ait hissediyorum” diyerek hiçbir yere gitmeyeceğini söyledi.