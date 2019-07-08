Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı lacivertli kulüp, 1994 doğumlu Kosovalı forvet için Ülker Stadyumu'nda imza töreni düzenledi. Törende kulübün yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Damien Comolli hazır bulundu. Muriç, yeni takımında 94 numaralı formayı giyecek.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz Vedat Muriqi ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. 1994 doğumlu Kosovalı forvet Vedat Muriqi’nin Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ndeki imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu. Önümüzdeki 4 yıl boyunca formamızı gurula taşıyacak olan Vedat Muriqi’ye Tükiye’nin en büyük ailesine hoş geldin diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.

Öte yandan Fenerbahçe, Vedat Muriç'i sosyal medya hesaplarından yaptığı video paylaşımı ile duyurdu.