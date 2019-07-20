Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Monaco, bir sene daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki Falcao’nun yıllık 8,5 milyon avro ücretinden kurtulmak için bedavaya göndermeye hazır. Galatasaray’ın hedefi öncelikle 7 milyon avroya Falcao’yu razı etmek. Karşı taraftan ‘tamam’ cevabı gelirse bu ücretin yarısını karşılayacak bir sponsor bulmak. Falcao’nun dünya yıldızı olmasından dolayı sarı-kırmızılılar oyuncuya ticari gözle bakıyor. Galatasaray yönetimi Kolombiyalı gelirse loca, forma ve kombine satışının patlama yapacağına inanıyor.

Sır vermedi

Falcao, Kolombiya basınına yaptığı açıklamada, "Avrupa kariyerime devam etmeyi düşünüyorum. Galatasaray ve Porto gibi kulüpler hakkında çıkan haberi duydum ama daha fazla bir şey söyleyemem” dedi.