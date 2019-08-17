Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, Can Bartu Tesisleri’nde bugün öğle saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 11.00’de başlayan antrenmanda salonda dayanıklılık ve kuvvet çalışmaları yapan sarı-lacivertli oyuncular, sahada aktif dinlenmeye yönelik yapılan çalışmalarla antrenmanı tamamladı.
Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Fenerbahçe, Gazişehir maçı hazırlıklarına devam etti
17.08.2019 - 14:26 | Son Güncelleme: 17.08.2019 - 14:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig'in ilk haftasında evinde Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını salonda yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, Can Bartu Tesisleri’nde bugün öğle saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 11.00’de başlayan antrenmanda salonda dayanıklılık ve kuvvet çalışmaları yapan sarı-lacivertli oyuncular, sahada aktif dinlenmeye yönelik yapılan çalışmalarla antrenmanı tamamladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fenerbahçe,Gazişehir,maç,
644329 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/644329.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
1
1
0
0
2
0
2
3
2
Alanyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Ankaragücü
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Beşiktaş
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Fenerbahçe
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Gazişehir Gaziantep
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Gençlerbirliği
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Başakşehir
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Çaykur Rizespor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Galatasaray
1
0
0
1
0
2
-2
0
1. Hafta Maçları
16.8.2019
Yukatel Denizlispor 2 - 0 Galatasaray
17.8.2019
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
17.8.2019
Sivasspor - Beşiktaş
17.8.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor
18.8.2019
Konyaspor - Mke Ankaragücü
18.8.2019
Göztepe - Antalyaspor
18.8.2019
Kasımpaşa - Trabzonspor
18.8.2019
Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir Fk
19.8.2019
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Menemen Belediyespor
1
1
0
0
2
0
2
3
2
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Akhisar Bld.Spor
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Altay
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Erzurum BB
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Bursaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Eskişehirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Fatih Karagümrük
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Hatayspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Keçiörengücü
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Osmanlıspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Ümraniye
0
0
0
0
0
0
0
0
17
İstanbulspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Giresunspor
1
0
0
1
0
2
-2
0