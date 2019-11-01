Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basketbolda hem Türkiye’de hem de Avrupa’da fırtınalar estiren Fenerbahçe’ye bir hâller oldu. Bu sezonki Nando de Colo ve Derrick Williams gibi sansasyonel transferlere rağmen son olarak Maccabi’ye deplasmanda yenilen Obradovic’in takımı, THY Euroleague’de beş haftada dördüncü mağlubiyetini alıp tarihi tersten yazdı. F.Bahçe 4 mağlubiyeti geçen sezon ancak 25 haftada almıştı. Takım kötü performansıyla eksi 38 averajla 17. sıraya kadar geriledi. Sarı-lacivertliler bu akşam Zalgiris’e de yenilirse beşinci mağlubiyetini almış olacak ve geçtiğimiz sezon normal sezonda aldığı yenilgi sayısına altı haftada ulaşmış olacak.



Problem nerede?

Kötü durum için kadro yapısından, fikstür zorluğuna kadar birçok sebep ileri sürülse de Obradovic “Sorumluluk benim” diyor. İyi oynamadıklarını ifade eden Sırp antrenör “Çıkış yolu basit. Çok çalışmaya, birlikte kalmaya, durumu değiştirmeye hazır mıyız onu görmeye çalışacağız. Yedi sene boyunca görevimde böyle bir şey yaşamadım. Oyuncularımızın kendi seviyelerinde olmadığı da ortada. Mantıken bakınca bunun koçun işi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla onları daha iyiye götürmek benim işim. Onlara güvenmeye devam edeceğim” dedi.



DÖNÜŞ MAÇI

Rakip Zalgiris

F.Bahçe Beko, THY Avrupa Ligi’ndeki altıncı maçında bu akşam Litvanya’nın Zalgiris takımını ağırlayacak. Ülker Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.45’te başlayacak. Deplasmanda oynadığı Real Madrid, Kızılyıldız, AE Milan ve Maccabi maçlarını kaybeden sarı-lacivertli takım, tek galibiyetini İstanbul’da Baskonia karşısında elde etti.