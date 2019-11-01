Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, bu akşam Litvanya'nın Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma TSİ 20.45'te başlayacak.

Kötü gidişe dur demek istiyor



Fenerbahçe Beko, Avrupa sezonuna istediği gibi bir giriş yapamadı. Obradoviç'in öğrencileri bu sezon Avrupa'da oynadığı 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Tek galibiyetini seyiricisi önünde Baskonia'ya karşı alan temsilcimiz, bu akşam oynayacağı maçla 2. kez seyircisinin önüne çıkacak. Fenerbahçe Beko'da tek hedef, Zalgiris karşısında galip gelerek Avrupa'da kötü gidişe dur demek. Sarı-Lacivertli takımda bu maç öncesi sakat oyuncu bulunmuyor.