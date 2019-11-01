Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, bugünlerde oğlu Cristiano Ronaldo Jr.'ın performansıyla gururlanıyor.

Juventus U-9 takımında forma giyen 9 yaşındaki Cristiano Ronaldo Jr., İtalyan ekibinde şimdiye dek neredeyse babasının iki katı kadar gol attı.

Forma giydiği 28 resmi maçta 58 gol atan ve 18 de asist yapan Cristiano Ronaldo Jr., takımını tek başına sırtlıyor.

Babası ise Juventus forması altında şimdiye dek çıktığı 54 maçta 34 kez gol sevinci yaşadı.



Oğlunun performansıyla ilgili açıklamalarda bulunan Cristiano Ronaldo, "Umarım benim gibi olur. Benden daha iyi olacağını söylüyor ancak bu biraz zor." ifadelerini kullandı.