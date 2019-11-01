İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, bugünlerde oğlu Cristiano Ronaldo Jr.'ın performansıyla gururlanıyor.
Juventus U-9 takımında forma giyen 9 yaşındaki Cristiano Ronaldo Jr., İtalyan ekibinde şimdiye dek neredeyse babasının iki katı kadar gol attı.
Forma giydiği 28 resmi maçta 58 gol atan ve 18 de asist yapan Cristiano Ronaldo Jr., takımını tek başına sırtlıyor.
Babası ise Juventus forması altında şimdiye dek çıktığı 54 maçta 34 kez gol sevinci yaşadı.
Oğlunun performansıyla ilgili açıklamalarda bulunan Cristiano Ronaldo, "Umarım benim gibi olur. Benden daha iyi olacağını söylüyor ancak bu biraz zor." ifadelerini kullandı.
Cristiano Ronaldo jr. babasının izinde
01.11.2019 - 14:18 | Son Güncelleme: 01.11.2019 - 14:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cristiano Ronaldo'nun 9 yaşındaki oğlu Cristiano Ronaldo Jr., U-9 takımında attığı 58 golle babasını neredeyse ikiye katladı.
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, bugünlerde oğlu Cristiano Ronaldo Jr.'ın performansıyla gururlanıyor.
Kaynak: HÜRRİYET
Etiketler : cristiano ronaldo,cristiano ronaldo jr,
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