Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in de yer aldığı UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 4. maç gününde Borussia Mönchengladbach ile AS Roma karşı karşıya geldi. Borussia Park'ta oynanan mücadeleyie ev sahibi Gladbach, 2-1 kazandı.

Gladbach, 35. dakikada Federico Fazio'nun kendi kalesine attığı golle öne geçti. Aynı, Fazio 64. dakikada bu kez Gladbach ağlarını havalandırarak skoru eşitledi. Gladbach, maçın bitimine saniyeler kala 90+5'te Marcus Thuram'ın golüyle kazandı.

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Cengiz Ünder, 77. dakikada Nicolo Zaniolo yerine oyuna dahil oldu. Bu sonucun ardından Roma 5 puanda kaldı, Gladbach ise 5 puana yükseldi. Başakşehir 7 puanla grup liderliğine yükseldi. Wolfsberger AC ise 4 puanla son sırada yer aldı. Grubun 5. maç gününde Gladbach, Wolfsberger AC deplasmanına gidecek. Roma ise Başakşehir'in konuğu olacak.