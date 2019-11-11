Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep FK maçının 9. dakikasında sakatlanan Andone'nin oyuna devam edememesi sonrası büyük bir sıkıntıya giren sarı-kırmızılı ekibe Falcao'dan müjdeli haber geldi. Aşil tendonundaki sakatlık sebebiyle Ekim ayında Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris Saint-Germain maçından bu yana forma giyemeyen yıldız futbolcunun durumu netlik kazandı.Sakatlığı sebebiyle bir süredir İspanya'da olan Kolombiyalı yıldız, bugün İstanbul'a dönüyor. Yaklaşık 1.5 aydır formasından uzak kalan Falcao'nun tedavisine Galatasaray sağlık heyeti tarafından devam edilecek. Milli aradan faydalanmak isteyen sarı kırmızılı ekip, golcü oyuncuyu bir an önce takıma kazandırmayı düşünüyor. Teknik direktör Fatih Terim, Rademel Falcao'nun yetiştirilmesini istediği iki maçı sağlık ekibine iletti. Terim, Falcao'nun 22 Kasım'da Başakşehir ile 25 Kasım'da ise Club Brugge maçlarında sahada olmasını istedi. Kolombiyalı forvetin, milli ara sonrasında 22 Kasım'da oynanacak Başakşehir mücadelesinde sahada olması bekleniyor.