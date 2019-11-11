Gaziantep FK maçının 9. dakikasında sakatlanan Andone'nin oyuna devam edememesi sonrası büyük bir sıkıntıya giren sarı-kırmızılı ekibe Falcao'dan müjdeli haber geldi. Aşil tendonundaki sakatlık sebebiyle Ekim ayında Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris Saint-Germain maçından bu yana forma giyemeyen yıldız futbolcunun durumu netlik kazandı.Sakatlığı sebebiyle bir süredir İspanya'da olan Kolombiyalı yıldız, bugün İstanbul'a dönüyor. Yaklaşık 1.5 aydır formasından uzak kalan Falcao'nun tedavisine Galatasaray sağlık heyeti tarafından devam edilecek. Milli aradan faydalanmak isteyen sarı kırmızılı ekip, golcü oyuncuyu bir an önce takıma kazandırmayı düşünüyor. Teknik direktör Fatih Terim, Rademel Falcao'nun yetiştirilmesini istediği iki maçı sağlık ekibine iletti. Terim, Falcao'nun 22 Kasım'da Başakşehir ile 25 Kasım'da ise Club Brugge maçlarında sahada olmasını istedi. Kolombiyalı forvetin, milli ara sonrasında 22 Kasım'da oynanacak Başakşehir mücadelesinde sahada olması bekleniyor.
Galatasaray sağlık ekibinden Falcao seferberliği
11.11.2019 - 13:58 | Son Güncelleme: 11.11.2019 - 14:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Performansıyla kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Florin Andone'nin sezonun ilk yarısını kapatmasıyla sarsılan Galatasaray'da gözler Radamel Falcao'ya çevrildi.
Kaynak: Hürriyet
Etiketler : Radamel Falcao,Galatasaray,
661884 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/661884.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
11
6
3
2
9
21
2
Fenerbahçe
11
6
2
3
9
20
3
Trabzonspor
11
5
4
2
7
19
4
Alanyaspor
11
5
4
2
7
19
5
Başakşehir
11
5
4
2
5
19
6
Galatasaray
11
5
4
2
4
19
7
Malatyaspor
11
5
3
3
12
18
8
Beşiktaş
11
5
3
3
1
18
9
Gaziantep FK
11
4
3
4
-5
15
10
Çaykur Rizespor
11
4
2
5
-7
14
11
Göztepe
11
3
4
4
-2
13
12
Konyaspor
11
3
4
4
-4
13
13
Kasımpaşa
11
3
3
5
-2
12
14
Denizlispor
11
3
2
6
-4
11
15
Antalyaspor
11
3
2
6
-9
11
16
Gençlerbirliği
11
2
4
5
-1
10
17
Ankaragücü
11
2
3
6
-9
9
18
Kayserispor
11
1
4
6
-11
7
Süper Lig Fikstür
11.Hafta Maçları
08.11.2019 20:30
Fenerbahçe 3 - 2 Kasimpaşa
09.11.2019 15:00
Gençlerbirliği 2 - 1 Kayserispor
09.11.2019 17:30
Sivasspor 2 - 0 Konyaspor
09.11.2019 17:30
Rizespor 1 - 0 Antalyaspor
09.11.2019 20:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 0 - 2 Galatasaray
10.11.2019 14:00
Göztepe 1 - 1 Yeni Malatyaspor
10.11.2019 16:30
Trabzonspor 1 - 0 Alanyaspor
10.11.2019 19:00
Başakşehir 2 - 1 Ankaragücü
10.11.2019 19:00
Beşiktaş 1 - 0 Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
11
6
3
2
5
21
2
Fatih Karagümrük
11
5
4
2
6
19
3
Ümraniye
11
5
3
3
5
18
4
Balıkesirspor
11
5
3
3
5
18
5
Akhisar Bld.Spor
11
5
3
3
3
18
6
Erzurum BB
11
5
3
3
3
18
7
Keçiörengücü
11
4
6
1
3
18
8
Bursaspor
11
6
2
3
2
17
9
Menemen Belediyespor
11
5
2
4
0
17
10
Altay
11
4
3
4
1
15
11
Adana Demirspor
11
2
6
3
2
12
12
İstanbulspor
11
2
6
3
-1
12
13
Giresunspor
11
3
3
5
-6
12
14
Boluspor
11
2
4
5
-2
10
15
Osmanlıspor
11
4
1
6
-4
10
16
Adanaspor
11
1
5
5
-7
8
17
Altınordu
11
1
4
6
-8
7
18
Eskişehirspor
11
3
1
7
-7
1
PTT 1. Lig Fikstür
11.Hafta Maçları
08.11.2019 19:00
Adana Demirspor 2 - 3 Eskişehirspor
09.11.2019 14:00
Erzurumspor 0 - 0 Akhisarspor
09.11.2019 16:30
Giresunspor 2 - 1 Osmanlispor
09.11.2019 16:30
Istanbulspor 1 - 2 Menemenspor
09.11.2019 19:00
Altay 0 - 1 Karagümrük
10.11.2019 14:00
Keçiörengücü 2 - 0 Adanaspor
10.11.2019 14:00
ümraniyespor 0 - 0 Hatayspor
10.11.2019 16:30
Boluspor 1 - 1 Bursaspor
10.11.2019 19:00
Balikesirspor 0 - 0 Altinordu