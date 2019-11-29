Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

THY Euroleague'de sezona kötü bir başlangıç yapan ve başarıya alıştırdığı taraftarlarını üzen temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 11. hafta karşılaşmasında evinde misafir ettiği Rus ekibi Khimki'yi 89-76 yendi. Sakatlıkları süren Jan Vesely, Nikola Kalinic ve Nando De Colo'nun forma giymediği maça iyi başlayan Obradovic'in öğrencileri, üç sayılık atış çizgisinin gerisinden oldukça yüzdeli şut attığı ilk çeyreği 28-24 önde geçti. İkinci çeyrekte pota altında Jeremy Evans'ı tutmakta zorlanan Fenerbahçe çember altındaki kolay sayılara engel olamayınca ilk yarıyı Khimki 49-44 önde tamamladı.

İkinci yarı müthişti

Üçüncü çeyrekte dışarıdan adeta çemberi döven ve 0/9 ile oynayan rakibi karşısında pota altını çok etkili kullanan Fenerbahçe, rakibine sadece üç saha içi isabeti imkanı tanıdığı bu periyotta potasında sadece 6 sayı gördü ve son 10 dakikalık bölüme 65-55 önde girdi. Son çeyrekte Melih Mahmutoğlu ile kritik üç sayılık atışlar bulan ve rakibinin direncini iyice kıran temsilcimiz kalan bölümde hem süreyi hem de topu iyi kullandı ve parkeden galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe 11 maç sonunda dört galibiyete ulaşırken, Khimki ise bu sezonki beşinci mağlubiyetini aldı.

TARİHE GEÇTİ

Obradovic'ten ikinci dalya

Rusya temsilcisi Khimki'yi ağırlayan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Obradovic, sarı-lacivertlilerin başında Avrupa'da 200. sınavını verdi. Karşılaşmadan önce Obra'ya Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy tarafından plaket verildi. Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde iki farklı takımla 200 maç barajına ulaşan ilk başantrenör olarak tarihe geçti.

FENER'İN GURURU

Udoh en iyiler arasına girdi

Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu Ekpe Udoh, Euroleague'e damga vuran oyunculardan biri olarak gösterildi. Fenerbahçe'den NBA takımlarından Utah Jazz'a transfer olan Nijeryalı oyuncu, Euroleague'de son 10 yılın en iyileri arasında yer aldı. Udoh, Fenerbahçe'nin 2017'de Euroleague şampiyonu olduğu sezon MVP seçilmişti.