Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague'de bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Fenerbahçe, dün de unutulması çok zor bir mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler son saniye basketiyle maçı uzatmalara taşıdıktan sonra üst üste sayılarla farkı açtı. Bitime iki dakika kala farkın sekiz sayıya (96-89) çıkması üzerine salonda zafer şarkıları söyleniyordu. Sloukas'ın yaptığı kasti faul sonrası kâbus başladı. Valencia bütün hücum ribaundlarını toplayıp maçı neredeyse tek potada oynamaya başladı. Buna rağmen son 30 saniyeye girilirken beş sayı farkla Fenerbahçe öndeydi. Ancak topu oyuna sokmakta bile zorlanan sarı-lacivertli oyuncular, rakibin üst üste basket faul kazanmasına da sebep olunca avucunun içindeki karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı: 98-100. Fenerbahçe bu sonuçla THY Euroleague'deki 17'nci maçında 11'inci mağlubiyetini yaşadı.

De Colo yetmedi

Maçta 31 sayı üreten Nando De Colo, sayılarının 16’sını serbest atış çizgisinden buldu. Fransız yıldız, 16'da 16 yaparak Fenerbahçe tarihinde bir maçta en çok serbest atış isabeti bulan oyuncu olmayı başardı.