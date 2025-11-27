Karadeniz'de hamsi bolluğu yaşanıyor. Balıkçılar üç aydır aralıksız hamsi tuttuklarını belirterek bu sezonun daha önce görülmemiş bir bollukla geçtiğini ifade etti.

Karadeniz'e açılan balıkçılar denizden kasalarca hamsi yakalıyor. Yıllardır görülmeyen bir bollukla karşı karşıya olduklarını ifade eden balıkçılar durumdan ''Çok şahane bir avcılık var'' diyerek bahsetti. Tekne çalışanları yoğunluk nedeniyle zaman zaman uykusuz kaldıklarını belirtirken, üç aydır aralıksız hamsi tuttuklarını söylüyorlar.

HAMSİ YOĞUNLUĞU YÜZÜNDEN ZAMAN ZAMAN UYKUSUZ BİLE KALIYORUZ

Bu sezon Karadeniz’den adeta hamsi fışkırdığını belirten tekne çalışanlarından Selami Tezlik, "Bu sezon bereketli ve çok güzel hamsi var. ’Karadeniz’den adeta hamsi fışkırıyor’ diyebiliriz. Gerçekten öyle ki, o kadar bol hamsi çıkıyor ki bazen uykusuz kaldığımız bile oluyor. Hamsi genellikle açık denizde, Sinop’tan Trabzon’a uzanan bölgede avlanıyor" dedi.

Karadenizde hamsi bolluğu: 3 aydır aralıksız avlıyoruz

3 AYDIR ARALIKSIZ HAMSİ AVLIYORUZ

Tekne çalışanlarından Ahmet Doğan, yaklaşık 3 aydır aralıksız hamsi avladıklarını şu anda ciddi bir hamsi bolluğu yaşadıklarını kaydederek "Geçen yıl çoğunlukla ince hamsi avlandığı için yasaktı bu sezon ise irilendi. Çok şahane bir avcılık var. Palamut çıkmadı, üç aydır hamsi tutuyoruz. Şu anda büyük bir hamsi bolluğu var; şükürler olsun, böyle bir sezon daha önce hiç yaşanmamıştı. Gürcistan’daki avcılık ise yılbaşından sonra başlıyor. Oranın da kendine göre şartları var; yaklaşık bir ay süren bir hamsi sezonu oluyor. Gürcistan’daki avcılık buradan daha iyi, orada da bolluk var. Önceleri oraya gittiğimizde genelde 500-1000 ton avlanıyordu. Eskiden orada pek tekne yoktu, ama şimdi tekneler arttı" diye konuştu.

