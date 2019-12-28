Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

İlk yarının son maçında evinde Antalya’yı ağırlayacak olan Galatasaray’ın puan kaybına tahammülü kalmadı. Devre arasında yapılacak takviyelerle birlikte şampiyonluk yarışının içinde kalmak isteyen Aslan bugün sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak. Gelecek ve gidecek isimler üzerinde yoğun mesai harcayan Fatih Terim ilk devrenin kapanış maçında yolların ayrılması muhtemel isimleri kullanmak istemiyor. Ancak sezon başından itibaren süren sakatlık kâbusu ise bir yandan sarı-kırmızılıların peşini bırakmıyor. Şener, Lemina ve Marcao perşembeye kadar takımdan ayrı özel çalışmalarla haftayı geçirdiler. Son iki idmanda takımla birlikte yer alan üçlü, deneyimli teknik adamın ilk on bir planlarında yer almasına rağmen son durumları maç saatine kadar netlik kazanmayacak.

Orta saha eksik

Lemina’nın durumundaki belirsizliğin yanı sıra orta saha seçimi özellikle teknik heyeti bir hayli zorluyor. Kadro dışı kalan Nzonzi’ye formsuz Seri ve Selçuk da eklenince alternatif plan devreye girdi. Marcao’da son dakika aksiliği yaşanmazsa defansta partneri Ahmet olacak. Bu sayede orta sahaya çekilecek Donk, Lemina ve Ömer’in ortasında görev alacak. Fatih Terim ise yaptığı maç toplantısında “İyi başlamadığımız ligi en iyi şekilde bitirmeliyiz. Bu üç puan altın değerinde. İkinci yarı için ciddi bir yatırım yapıp şampiyonluğa uzanmak istiyoruz. Bunun için evimizde oynayacağımız bu zor mücadelede galibiyet için sahada yüzde yüzünüzü vermenizi istiyorum. Oynayacağımız futbolla devreyi Aslan gibi kapatalım” diyerek oyuncularını uyardı.

Moral kahvaltısı

Galatasaray’da teknik heyet, yöneticiler ve oyuncular ligin son maçı öncesinde kahvaltıda buluştu. Çırağan Sarayı’ndaki kahvaltıda bir konuşma yapan İkinci Başkan Abdürrahim Albayrak “Geçmişteki arkadaşlarımız bilir. Beraber olduğumuz müddetçe başaramadığımız hiçbir şey olmamıştır. Bu sene de başaracağız” dedi.