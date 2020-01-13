Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Euroleague’in ardından lige dönen ve ING Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında Ankara Spor Salonu’nda OGM Ormanspor’a misafir olan Anadolu Efes fazla sıkmadı. Her ne kadar maça Ormanspor hızlı başlasa da Ergin Ataman’ın öğrencileri kalitesini ve tecrübesini konuşturdu. Maça çok iyi başlayan OGM Ormanspor, ilk televizyon molası öncesi farkı 7 sayıya kadar çıkardı. Son 1,5 dakikaya da 19-12 önde giren ev sahibi takım, kalan bölümde Buğrahan Tuncer’in etkili oyununu durduramadı ve ilk 10 dakikada 19-19 eşitlik vardı.

Kikanovic yetmedi

Efes, ikinci bölümde Anderson’un çok etkili oyunuyla 15-2’lik seri yakaladı ve devreye de 44-35’lik üstünlükle girdi. İkinci yarıda farkı açan A. Efes, Anderson’un 16 sayı, 7 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalma ile oynadığı mücadeleyi rahat kazandı. Buğrahan da 12 sayı, 5 ribaunt ve 5 asistlik bir performans sergiledi. Ormanspor’a Kikanovic’in 13 sayı, 7 ribauntluk performansı yetmedi. Diğer sonuçlar: Darüşşafaka-B.Çekmece: 105-56, Tofaş-Bursaspor: 109-59, Afyon Bld-Gaziantep: 92-95.