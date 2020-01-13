Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Antalya kampında, gündemdeki konulara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye karşı bir savaş açıldığını iddia eden Koç "Top tüfek ne varsa saldırıyorlar" dedi. İşte Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar… "Biz Tahkim Kuruluna Fenerbahçe'nin harcama limitlerinin artırılmasına yönelik bir talepte bulunmadık. Başvuru maddelerinden birisi Beşiktaş'ınkine benzer bir itirazdı. Faizlerin hesaplanmaya olan etkisi gözden geçirilmeli dedik. İkinci konu; takım harcama limitlerinin belirlenme metotlarına itiraz ettik. Bu işi baştan doğru kurgulamak varken, birkaç sene sonra sonuç vermeyeceği aşikâr bir metotla niye yola çıkıyoruz dedik."

Bir mekanizma var…

"TFF bilgi sızdırıyor. Bazı medya mensuplarına Fenerbahçe'nin rakamları veriliyor. Fenerbahçe şu kadar limitin üzerindedir diyor. Bir mekanizma, Fenerbahçe'yi hiç hareket edemeyeceği bir hâle getirmek için bilgiyi içeriden sızdırıyor. Fikret Orman Kulüpler Birliği Başkanı iken bu taslaklara çalışıldığında 'yüzde 50'nin altında olmasın, bu bir geçiş dönemi olsun' diyen birçok kulüp başkanı vardı. Dolayısıyla telefonlar mı geldi, nasıl bir kamuoyu algısı yapıldı iyi incelemek lazım. Sıkıntıyı başından beri söylüyoruz. Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmada beşinci yıl yüzde 80'in ödenmesinde eksik çıkacağı bugün herkes tarafından biliniyor. Bunu sorunca herkes 'oraya gelince bakarız' diyor."

Ağaoğlu'na soruyorum

"Bu 250 milyon TL'lik anapara, beş yıllık süre, en fazla Trabzonspor'a yarıyor. Trabzonspor'a göre kurgulanmış bir model, diğer kulüplere de aynı model sunulmuş. Herkesin aynı tişörtü giymesi isteniyor. Başkanları altı ay önce iflas noktasında olduklarını söylemişti. Altı ayda nasıl düze çıktılar? O ara ne oldu bilmiyorum! Gazetelerde çıktı, bir belediye başkanı, bir milletvekili "Bakan Bey öyle yardımcı oldu ki, Trabzonspor iflastan kurtuldu" demişler. Gözümüz yok. Allah daha çok versin. Ama Sayın Ahmet Ağaoğlu'na soruyorum; kaç devlet kurumu stadınızdan loca aldı? Devletle iş yaptığı için stadınızdan loca alan iş adamları var mı? Türkiye'de en pahalı localar bizimdir, gelin gelirleri karşılaştıralım."

Cengiz sallıyor

"Sayın Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, zaman zaman Fenerbahçe'nin adını ağzına almadan atışlar yapıyor. Tabii ki sempatik olmak, taraftarınıza, tribünlere şirin gözükmek bir başkanlık yönetimi olabilir. Maç oynanırken kurallar değişir miymiş, 2011 play-off'unu söylüyor. Ya bilgi sahibi değil ya da gerçekleri saptırıyor. 2011'deki play-off 23 Ağustos'ta açıklandı, 25 Ağustos'ta fikstür çekildi, 9 Eylül'de ligler başladı. İnşallah bu yaşına gelmiş bir adam kamuoyunun gözünün içine baka baka yalan söylemiyordur! Umarım birileri yanıltıyordur. Ayrıca bir de şeffaflıktan bahsediyorlar. 2018'de Galatasaray, bütün transferleri için 10 bin avro menajerlik parası ödemiş. Bunu niye kimse sorgulamıyor?"

3 Temmuz ruhunu diriltme vakti geldi

"Fenerbahçe taraftarına buradan sesleniyorum. Artık 3 Temmuz ruhunu diriltme vakti geldi. Fenerbahçe'nin aleni bir şekilde saldırı altında olduğu bir dönemde takımımızı savunacağız. 3 Temmuz'da o örgüt, bugün o örgüt değil belki, başka aktörler, bizi şampiyon yapmamak üzere benzer bir zihniyet çabalamaktadır. O dönem şampiyonluğu elimizden almaya kalktılar, şimdi şampiyon yapmamaya çalışıyorlar. Bu kadar mı korkuyorsunuz Fenerbahçe'den? Medyanızla, siyasilerinizle saldırıyorsunuz?"

YANLIŞ BİR AÇIKLAMA…

Comolli ile devam

"Comolli ile devam ediyoruz. Bana sorarsanız özünde yanlış bir açıklama yaptı. Ama işte sosyal medya diye bir unsur var. Bazen insanlar bunun baskısı altında hatalar yapabiliyorlar. Benim yapacağım bir açıklama ile zaten onun endişe ettiği unsurlar giderilebilirdi. Ben özgür ifadeye inanan bir insanım. Bu kadar transfer yapmışız, hiç açıklama yapmadı, buraya mı kaldı? Comolli ile devam ediyoruz."

Koç’tan inciler

Biz Bankalar Birliği ile imzalamadık ama akabinde iki bankayla anlaşma yaptık, TFF'ye 'Daha önce yaptığınız hesaplamayla bunu dâhil edin' diyoruz. Bununla ilgili cevabı bekliyoruz. Kabul edilmediği takdirde daha büyük sıkıntılar olacaktır.

TFF'nin de işi zor. İnşallah kararları en bağımsız şekilde verebiliyorsunuzdur. Daha önce söylediğimiz gibi Türkiye'de adil bir rekabet için elimizden geleni yapmaya hazırız. Ne hikmetse hep Fenerbahçe aleyhine olan konular sızdırılıyor.

Beşiktaş'ın talebi var Kulüpler Birliğinde, biz ve ismini vermeyeceğimiz bir kulüp daha için imza verdik. Bir başka kulübe destek vermek çok mu zor? TFF limitleri olmasa zaten FFP kuralları var. Şimdi birini satmazsak zaten ancak kiralama yapabiliyoruz.

Biz Zorlu'da neden toplandığımızı açıkladık. Kazandığımız maçların ardından hakemler dinlendirildi, kaybettiklerimizde görev verildi. Bunu sorgulamak istedik. Takvim sıkışık olduğu için 'Zorlu'da olur mu?' dediler, ‘Olur' dedik. Olay bundan ibaret.

Söz konusu Fenerbahçe ise FETÖ yok. Başka her konuda FETÖ var! Seçim zamanları bu konu daha çok işleniyor. Bunu büyük bir haksızlık ve saygısızlık olarak görüyorum. FETÖ ile mücadelenin fitilini bu ülkede biz ateşledik. Bunu iyi anlasınlar.

MHK Başkanı Zekeriya Alp’le iş ilişkimiz dile getiriliyor. Her şeyi 30 yıl öncesinden ayarladık (!) Bunlar komik şeyler. Böyle bir şey olabilir mi? İş ilişkileri konuşulacaksa Abdurrahim Albayrak’ın ulaşım şirketinin iş ağı konuşulsun