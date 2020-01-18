Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - Ligde pazar günü Denizlispor ile karşılaşacak olan Galatasaray’da “lisans seferberliği” vardı. Onyekuru, Jesse ve Saracchi’yi renklerine bağlayan Cimbom’da üç ismin lisansı çıkarıldı. Eski isimlerden Martin Linnes ve Emre Akbaba’nın adı da TFF’ye bildirildi. Şimdi sıra elde kalan yabancı fazlalıklarının boşaltılmasına geldi. Aslında kış transfer döneminde Galatasaray’da yaşanacak değişim önceden de tahmin ediliyordu. Teknik direktör Fatih Terim’in öncelikli olarak istediği takviyeler yapıldı ama eldekilerin durumu evdeki hesaba uymadı. Ryan Babel’i Ajax’a kiralayan Cimbom’da kadroda düşünülmeyen Mariano, Nagatomo ve kadro dışı bırakılan Nzonzi ile henüz anlaşma sağlanamadı.



‘Paramızı verin gidelim’

Sarı-kırmızılı yönetim, üç oyuncunun da menajeriyle sürekli görüşme hâlinde. Futbolcular sezon sonuna kadar olan paralarının da ödenmesini talep ediyor. Ekonomik adımlar atmak isteyen yönetim ise buna yanaşmıyor. Ayrıca futbolcular da Galatasaray’daki şartlara yakın teklifler alamıyor. Hâl böyle olunca da üç yabancı ayak diretiyor. Fakat Mustafa Cengiz yönetimi de oyuncuların menajerlerine “Eğer ayrılık olmazsa yarım sezon futbolu unuturlar ve bu durum da kariyerleri açısından iyi olmaz” mesajını gönderiyor. Üç isim kulüp bulamazsa mukaveleleri devam ettiği için Galatasaray yönetimi, sezon sonuna kadar ücretlerini ödeyecek. Ancak teknik ekip oyuncuları kadroya almayacak.



Denizli mesaisi

Kupada Rize ile berabere kalan ve hafta sonu evinde oynayacağı Denizlispor maçına odaklanan Galatasaray hazırlıklarına devam etti. Fatih Terim yönetimindeki çalışma taktik ağırlıklı geçti.



JEISON MURILLO:

Galatasaray istedi ama...

Celta Vigo’nun Sampdoria’dan kiraladığı Kolombiyalı savunma oyuncusu Jeison Murillo, transfer döneminde Galatasaray’ın ilgisinin olduğunu fakat İspanya’da oynamayı tercih ettiği söyledi. Yirmi yedi yaşındaki Murillo, Celta Vigo’ya gitmesinin kendisi adına güzel bir meydan okuma olduğunu söyledi.



HEM ÇOK FORMDA HEM İSTEYENİ ÇOK

Jesse el üstünde

Eskişehir ile yollarını ayıran ve Galatasaray’a imza atan Jesse Sekidika yakın takipte. Kamp döneminde iyi bir görüntü çizen ve kumaş kalitesini gösteren 23 yaşındaki hücum oyuncusunun altı aylığına başka bir kulübe kiralanması ve tecrübe kazanması düşünülüyordu. Ancak Onyekuru’nun sıtmaya yakalanması ve tedavi sürecinin bir ayı bulacak olması bu planın revize olmasını sağladı. Sarı-kırmızılı yönetim yabancıların durumuna göre Jesse Sekidika’yı kadroda tutabilir. Eğer olmazsa da Bursaspor ve Erzurumspor başta olmak üzere birçok Anadolu kulübü genç ismi kiralamayı planlıyor.